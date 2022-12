Le gardien Emiliano Martinez sauve l’Argentine du chagrin de la Coupe du monde

Emiliano Martinez est venu à la rescousse de l’Argentine lors d’une remarquable soirée dramatique en sauvant deux pénalités néerlandaises lors de la fusillade pour envoyer son pays en demi-finale de la Coupe du monde.

Le gardien de but d’Aston Villa a été à peine testé pendant la majeure partie des 90 minutes alors que l’Argentine prenait une avance de deux buts avant que le remplaçant Wout Weghorst n’organise une incroyable riposte néerlandaise en quart de finale.

L’Argentine a été stupéfaite lorsque Weghorst a égalisé à la 11e minute du temps additionnel, forçant 30 minutes supplémentaires à l’étonnement des 88 235 spectateurs au stade Lusail – presque tous ceux qui soutenaient Lionel Messi et ses coéquipiers.

Mais Martinez a saisi son opportunité d’être le héros juste au moment où il semblait que l’Argentine était sur le point de faire face à plus d’agonie en Coupe du monde, volant à sa droite pour repousser l’effort d’ouverture de Virgil van Dijk sur place.

Après que Messi, qui avait doublé l’avance de l’Argentine pendant le match avec un penalty, ait froidement ramené à la maison la première tentative de son équipe, Martinez s’est jeté à sa gauche pour nier Steven Berghuis.

Enzo Fernandez a foré large avec la chance de le gagner pour l’Argentine, mais Lautaro Martinez ne s’est pas trompé avec son coup de pied suivant, provoquant un affrontement avec la Croatie, finaliste de 2018.

“Je ressens l’émotion. Ce que je fais, je le fais pour 45 millions (d’Argentins) qui traversent une mauvaise crise économique”, a déclaré Martinez.

“Donner de la joie aux gens est la meilleure chose qui m’arrive en ce moment.

« Les gars étaient fatigués, je sentais qu’ils avaient besoin d’aide mais je n’ai rien pu faire. Heureusement, j’ai pu le faire plus tard en sauvant deux pénalités.”

La victoire a non seulement maintenu en vie le rêve de Messi de mettre enfin la main sur le trophée de la Coupe du monde, mais est survenue quelques heures seulement après que le grand rival de l’Argentine, le Brésil, se soit retiré du tournoi aux tirs au but contre les Croates.

Rôle principal de la Copa

À 35 ans, Messi sait que ce sera sa cinquième et dernière Coupe du monde – et une médaille de vainqueur renforcerait son héritage en tant que l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps, le plaçant aux côtés de ses compatriotes Diego Maradona et Pelé.

Mais tout aurait pu être terminé sans Martinez, qui a également joué un rôle de premier plan dans le triomphe de la Copa America en 2021, qui a mis fin à la sécheresse de 28 ans de l’Argentine.

Martinez a sauvé trois tentatives lors d’une victoire en fusillade en demi-finale contre la Colombie avant d’être nommé gardien de but du tournoi après avoir gardé une feuille blanche lors de la victoire 1-0 contre les hôtes du Brésil en finale.

“Nous savions, comme il l’avait fait contre la Colombie, qu’il pouvait sauver des pénalités”, a déclaré l’entraîneur argentin Lionel Scaloni.

Martinez a été nommé gardien de but du tournoi, mais la route vers le sommet a été longue et sinueuse pour un joueur qui a passé 10 ans à Arsenal avant de finalement trouver un chez-soi.

Il a concédé cinq buts lors de sa deuxième apparition pour les Gunners en Coupe de la Ligue, un match dont on se souvient le mieux pour le retour d’Arsenal après quatre buts à Reading lors d’une victoire 7-5.

Le temps de Martinez chez les Gunners a été principalement passé en prêt dans les ligues inférieures anglaises, et il semblait destiné à une carrière de compagnon avant que son compatriote club de Premier League, Aston Villa, ne l’achète pour 20 millions de livres sterling (24,5 millions de dollars) en septembre 2020.

Il est immédiatement devenu le gardien partant de Villa et à la fin de cette saison, il était devenu le premier choix pour l’Argentine, faisant ses débuts 10 ans après sa première convocation.

Au cours de l’année écoulée, il s’est imposé comme le numéro un incontesté de l’Argentine, une présence fiable qui manquait cruellement à l’Albiceleste il y a quatre ans en Russie – et qui, espère-t-il, pourra les mener à une troisième couronne de Coupe du monde.

