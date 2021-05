Le gardien du zoo donne un ver à un caméléon de sa bouche dans une vidéo saine

Une vidéo d’un caméléon ramassant un ver sur les lèvres du gardien du zoo fait le tour sur Internet. Le clip fascinant a été partagé par une personne nommée Jay Brewer. D’après la vidéo, il est clair que Jay travaille dans un zoo. La séquence commence avec un caméléon aigue-marine assis à sa place et Jay plaçant un ver de la même couleur sur ses lèvres. Dès que cela se produit, le reptile est vu pousser sa langue vers l’avant pour prendre sa nourriture des lèvres de l’homme. L’événement entier se déroule en moins d’une fraction de seconde, laissant de nombreux internautes époustouflés. Vers la fin du clip, on entend l’homme dire: «Partager c’est prendre soin.

Certains des commentaires sur les Instagram Reels lisent: «Pouvez-vous faire ça au ralenti !!», «Vous avez tous les deux l’air des frères», «Hahahahhaha omg c’est tellement génial», «C’était un baiser rapide», «Partage se soucie! J’adore la couleur du caméléon ». Une personne a également partagé son expérience personnelle de la garde d’un caméléon. Il a écrit: «Bon dimanche. J’avais un caméléon voilé. Il était très gentil mais parfois il sifflait. Un autre a mentionné comment il avait fait quelque chose de similaire avec son serpent. Il a dit: « Je l’ai fait avec une souris suspendue à sa queue avec mon serpent. » Jusqu’à présent, la vidéo virale a recueilli plus de 66 000 likes et plus de 500 commentaires.

Les caméléons sont essentiellement un clade distinctif et hautement spécialisé de lézards de l’Ancien Monde. Il existe plus de 200 espèces de caméléons à travers le monde. On peut les repérer dans une gamme de couleurs. Fait intéressant, certains de ces reptiles ont la capacité de changer de couleur dans certaines conditions et circonstances. On les trouve généralement dans des habitats chauds allant des forêts tropicales aux déserts.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici