Le gardien du PSG Sergio Rico hospitalisé après un accident d’équitation en Espagne

Le gardien du Paris Saint-Germain Sergio Rico a été hospitalisé pour une blessure à la tête après un accident d’équitation en Espagne.

Le champion de France du PSG a déclaré avoir « appris dimanche l’accident de son joueur Sergio Rico et reste en contact permanent avec ses proches ».

Les médias espagnols ont déclaré que l’accident s’était produit près de la ville de Séville, dans le sud de l’Espagne – où Rico avait l’habitude de jouer pour Séville – et Radio Cope a rapporté que l’état de Rico était grave.

Les informations sur son état n’ont pas pu être immédiatement confirmées à l’hôpital.

Plusieurs clubs et joueurs ont envoyé des messages de soutien au gardien espagnol de 29 ans.

PSG a remporté le championnat de France Samedi.

Reportage de l’Associated Press.

