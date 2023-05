Le gardien du Paris Saint-Germain Sergio Rico en soins intensifs après un accident de cheval

Le gardien du Paris Saint-Germain Sergio Rico est en pleine carrière après un accident d’équitation, a annoncé dimanche le club français.

Suite à des informations parues dans les médias espagnols plus tôt dans la journée, le PSG a confirmé la nouvelle dans un court communiqué sur son site Internet.

« Le Paris Saint-Germain a appris dimanche l’accident de Sergio Rico et est en contact permanent avec sa famille », a indiqué le club.

Rico est au PSG depuis 2020, s’installant définitivement au Parc des Princes suite à un premier prêt de Séville.

Né à Séville et sélectionné une fois par l’Espagne, l’ancien gardien de but de Fulham, âgé de 29 ans, a joué avec parcimonie au PSG et a passé la seconde moitié de la saison dernière en Liga en prêt à Majorque.

« Beaucoup de force et un prompt rétablissement, @ sergiorico25 », a déclaré Sevilla sur son compte Twitter dimanche.

Rico était sur le banc alors que le PSG remportait son 11e titre de Ligue 1 avec un match nul 1-1 à Strasbourg samedi soir.