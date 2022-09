Le gardien du FC Bengaluru United, Srijith R, est tourné vers l’avenir

Le FC Bengaluru United, qui entame la saison nationale 2022-23 en tant que champion en titre de la Super Division BDFA, cherchera non seulement à en faire un triplé de titres BDFA, mais espère également obtenir une autre chance aux éliminatoires de la I-League. Srijith R, gardien de but du FC Bengaluru United, qui fait partie de l’équipe depuis sa création, a partagé ses réflexions sur la saison à venir.

Parlant de son parcours avec l’équipe, Srijith a déclaré: «Nous avons commencé par le bas et maintenant nous sommes ici. C’est ma troisième année et compter au FCBU et représenter ce club prestigieux a été une expérience surréaliste à différents niveaux. Perfectionner vos compétences par les meilleurs entraîneurs d’Inde, jouer aux côtés de jeunes talents étoilés du pays et du monde et avoir un management de soutien qui m’a soutenu à tout moment – ce sont des choses dont la plupart des joueurs ne peuvent que rêver. C’est un sentiment d’appartenance et je n’aurais pas pu demander mieux.

Parlant de la préparation de son club, Srijith a déclaré : « En termes de préparation pour la saison à venir, notre entraînement n’aurait pas pu être meilleur. Le personnel d’entraîneurs est très attentif à la position et au rôle de chaque joueur et chaque joueur en est conscient. L’équipe est bien soudée et il y a une saine concurrence dans l’air pour faire mieux. Je suis sûr que cela nous servira de feuille de route. »

Le joueur de 26 ans a également évoqué les domaines sur lesquels il cherche à se concentrer cette saison. “A chaque match, ligue et saison, notre expérience nous aide à nous améliorer. Pour moi, en tant que gardien de but, l’objectif est net et basique – maintenir autant de draps propres que possible et tenir le poste de toutes mes forces. Nos séances d’entraînement ont également été intenses avec un objectif simple : défendre notre titre et dominer chaque match auquel nous jouons, et c’est ce vers quoi nous travaillons en tant qu’équipe.

Srijith, qui est également l’entraîneur des gardiens de but de la United Academy, a parlé avec enthousiasme du système de jeunesse et de la structure de base du club. “Nos équipes de jeunes ont des talents capables de se qualifier pour l’équipe senior et de jouer au niveau professionnel. La configuration de l’académie est déjà à la hauteur de la formation de l’équipe senior, il ne devrait donc pas être très difficile pour les jeunes joueurs de franchir le pas. Étant donné que le directeur technique de l’équipe de jeunes fait également partie du personnel d’entraîneurs de l’équipe senior, je prévois que beaucoup de jeunes joueurs joueront pour notre équipe senior au cours de la saison à venir.

Jetant plus de lumière sur son double rôle, Srijith a déclaré: «Avoir deux rôles à jouer semble difficile en surface, mais ses avantages sont superposés. Je dis cela d’après mon expérience parce que je crois personnellement qu’une personne maîtrise ce qu’elle enseigne donc, le coaching m’a seulement aidé à devenir meilleur en tant que joueur et j’ai vraiment apprécié l’expérience.

“Lorsque vous restez ancré et que vous vous en tenez à votre plan, les résultats parlent d’eux-mêmes et c’est ce que nous, en tant que club, chercherons à faire au cours de la saison à venir”, a-t-il signé.

