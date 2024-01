Le gardien des Flyers de Philadelphie Carter Hart accusé d’agression sexuelle dans le cadre de l’enquête de Hockey Canada en 2018

PHILADELPHIE (CBS/AP) — Le gardien des Flyers de Philadelphie Carter Hart a été accusé d’agression sexuelle, a confirmé son avocat mardi.

L’Associated Press rapporte Hart fait partie des personnes accusées en lien avec avec l’enquête sur les agressions sexuelles de Hockey Canada en 2018.

“Nous agissons pour Carter Hart et confirmons qu’il a été accusé d’un chef d’accusation d’agression sexuelle. Il est innocent et fournira une réponse complète à cette fausse allégation devant le forum approprié, un tribunal. D’ici là, nous n’avons aucun commentaire, ” Savard Foy, la représentation de Hart, a écrit sur X.





La semaine dernière, Hart a pris un congé pour une durée indéterminée de l’équipe pour des raisons personnelles. Il était l’un des cinq joueurs de hockey professionnels à avoir pris un congé de leur équipe.

Alex Formenton a obtenu un congé pour une durée indéterminée du HC Ambrì-Piotta, une équipe de hockey professionnelle en Suisse, Michael McLeod et Cal Foote des Devils du New Jersey et l’attaquant des Flames de Calgary Dillon Dubé se sont chacun éloignés de leurs équipes. Formenton s’est présenté à la police le 28 janvier pour être officiellement inculpé, a rapporté l’Associated Press.

Hart, Dube, McLeod, Foote et Formenton étaient membres de l’équipe canadienne U-20 2018.

“Nous répondrons de manière appropriée à cette affaire très grave lorsque les résultats des enquêtes seront rendus publics. La LNH a été très claire et a indiqué que les équipes devraient lui soumettre toutes les questions liées à l’enquête. Entre-temps, les membres de l’organisation, y compris les joueurs des Flyers. , ne fera pas de commentaires supplémentaires”, ont écrit les Flyers dans une déclaration à CBS News Philadelphia.

La police de Londres a ouvert son enquête en 2022 après qu’il ait été révélé que Hockey Canada avait réglé une poursuite contre une femme qui a déclaré avoir été agressée sexuellement par huit membres de cette équipe médaillée d’or après un gala de collecte de fonds de la Fondation Hockey Canada.

La police de Londres a annoncé la semaine dernière qu’elle tiendrait une conférence de presse le 5 février pour partager plus de détails “relatifs à une enquête pour agression sexuelle remontant à 2018”. Un porte-parole de la police a déclaré par courrier électronique à l’Associated Press qu’aucune mise à jour sur l’enquête ne serait fournie avant la conférence de presse.

Le Globe and Mail a rapporté que les cinq joueurs avaient été priés de se rendre à la police de la ville, située à mi-chemin entre Toronto et Détroit, pour faire face à des accusations.

Selon des documents judiciaires, la femme, alors âgée de 20 ans, a allégué qu’un homme, identifié uniquement comme « John Doe #1 », l’avait emmenée d’un bar à une chambre d’hôtel et avait invité sept autres personnes dans la pièce pour commettre des actes sexuels non divulgués, l’intimidant. elle et l’empêchant de partir. La femme a déclaré que lors du procès, les hommes lui avaient ordonné de prendre une douche et lui avaient demandé de dire sur vidéo qu’elle était sobre.

La femme a demandé 3,55 millions de dollars en dommages-intérêts et a abandonné la poursuite après avoir conclu un règlement avec Hockey Canada.

La LNH a ouvert sa propre enquête en 2022 et s’est engagé à rendre ces conclusions publiques. Le sous-commissaire Bill Daly a déclaré la semaine dernière que la ligue publierait une déclaration si et quand cela serait approprié.

Le directeur général des Flyers, Danny Brière, a déclaré la semaine dernière l’équipe était au courant des rapports concernant l’enquête sur l’agression sexuelle de Hockey Canada en 2018.

“Nous sommes au courant des articles de presse de ce matin sur une affaire très grave. Nous réagirons de manière appropriée lorsque les résultats des enquêtes seront rendus publics”, a déclaré Brière. “La LNH a été très claire : les équipes devraient leur soumettre toutes les questions liées à l’enquête. Entre-temps, les membres de l’organisation, y compris les joueurs des Flyers, ne feront plus de commentaires.”

Brière a déclaré la semaine dernière qu’il n’était pas non plus en contact avec Hart et qu’il n’avait pas de calendrier pour la suite.

Les Flyers compteront sur les gardiens Samuel Ersson et Cal Petersen pendant l’absence de Hart, a déclaré Brière.

Avant son absence, Hart, 25 ans, venait de connaître l’un des pires départs de sa solide saison. Il a accordé cinq buts sur 15 tirs lors d’une défaite contre l’Avalanche du Colorado avant d’être retiré.

Hart a disputé 26 matchs avec les Flyers jusqu’à présent cette saison, dont 25 départs. Il présente une fiche de 12-9-3 à sa sixième saison dans la LNH, la dernière de son contrat de trois ans d’une valeur de 11,9 millions de dollars.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de Hart ?

La LNH n’a pas encore commenté Hart ou aucun des autres joueurs accusés dans le cadre de l’enquête de Hockey Canada de 2018.

Mais la ligue pourrait agir.

Selon l’ABC de la LNH, le commissaire de la LNH, Gary Bettman, pourrait suspendre, licencier ou imposer une amende à tout joueur pour conduite hors glace :

“18-A.5 Enquête criminelle. Un joueur soumis aux mesures disciplinaires du commissaire pour conduite hors glace peut demander un délai raisonnable dans une telle procédure afin de retenir les services d’un avocat et de demander l’avis d’un avocat au cas où sa conduite pourrait également faire l’objet d’une enquête criminelle menée par une autorité gouvernementale, ou dans le cas où en cas de procédure civile en cours dans laquelle le Joueur a été désigné comme défendeur. La Ligue peut suspendre le Joueur en attendant l’examen officiel et la décision de la Ligue sur l’affaire, dans le cas où le fait de ne pas suspendre le Joueur pendant cette période créerait un risque substantiel de préjudice matériel aux intérêts légitimes et/ou à la réputation de la Ligue.