La chapelle Sixtine a rouvert à la vue du public la semaine dernière pour la première fois depuis la fermeture de son coronavirus en novembre, mais pour Gianni Crea, les portes des magnifiques fresques de Michel-Ange n’ont jamais été vraiment fermées.

Crea est le «clavigero» des musées du Vatican, le principal gardien des clés dont le travail commence chaque matin à 5 heures du matin, ouvrant les portes et allumant les lumières sur 7 kilomètres (4 1/2 miles) de l’une des plus grandes collections du monde d’art et d’antiquités.

L’Associated Press a suivi Crea lors de ses tournées le premier jour de la réouverture du musée au public, le rejoignant avant l’aube dans le «bunker» du rez-de-chaussée où les 2 797 clés des trésors du Vatican sont conservées dans des coffres-forts muraux pendant la nuit. Alors que les clés pendaient et vibraient des porte-clés géants qu’il porte autour de son poignet, Crea se fraya un chemin à travers la Galerie des cartes, devant la célèbre statue en marbre «Laocoön et ses fils» et enfin jusqu’à la chapelle Sixtine.

Là, à une petite porte en bois, Crea tira une enveloppe blanche de la poche de son costume, la déchira et en sortit une petite clé en laiton argenté.

À l’aide d’une petite lampe de poche pour guider son chemin, il glissa la clé dans le trou de la serrure, la tourna doucement et ouvrit la porte en grinçant pour révéler la chapelle encore sombre où les papes sont formés lors des cérémonies secrètes qui tirent leur nom même – «conclave» – du rôle crucial que les clés y jouent. Les cardinaux sont essentiellement enfermés «avec une clé» dans la chapelle Sixtine et dans l’hôtel voisin du Vatican pour la durée du vote solennel pour élire un nouveau pape.

En conséquence, la clé de la chapelle Sixtine revêt une importance particulière et est traitée avec son propre protocole: une fois la salle fermée pour le jour du départ du dernier visiteur, la clé est remise dans une nouvelle enveloppe blanche, scellée, tamponnée et remplacée dans le coffre-fort du mur du bunker, avec ses allées et venues dûment notées dans un épais registre.

Crea se souvient avec tendresse du jour où, trois ans après le début de ses 23 années de service, il a finalement été autorisé à ouvrir seul la porte de la Chapelle Sixtine. Le privilège des deux décennies qui ont suivi lui a donné une chance de visiter la «Dernière tentation» de Michel-Ange et les scènes du Nouveau Testament et de l’Ancien tout seul, dans le calme vide de l’aube.

« Toutes les statues, toutes les chambres ont une histoire unique, mais naturellement la Chapelle Sixtine vous donne toujours une émotion particulière », a déclaré Crea.

Même si le public a été exclu des musées du Vatican pendant 88 jours, Crea et son équipe de 10 gardiens de clés ont maintenu leur routine d’ouverture et de fermeture des portes, car les salles d’exposition devaient être nettoyées, dépoussiérées et entretenues par une petite armée. des travailleurs des musées. Les restaurateurs en ont profité pour effectuer des travaux d’entretien qui seraient autrement impossibles lorsque les près de 7 millions de visiteurs annuels traversent les musées au cours d’une année normale.

Mais 2020 était tout sauf normal. Seulement environ 1,3 million de visiteurs sont venus, organisant des visites autour des deux verrouillages COVID-19 en Italie. Désormais, pour maintenir des protocoles de distanciation sociale, jusqu’à 400 personnes peuvent être admises toutes les 30 minutes, avec des billets chronométrés achetés à l’avance en ligne.

Crea, qui avoue qu’il perd parfois les clés de sa maison, s’assurera que les portes leur sont ouvertes.

«C’est une émotion unique, un privilège incroyable pour moi et mes collègues d’avoir la possibilité de montrer ces œuvres d’art extraordinaires, qui font partie de notre histoire, à des visiteurs du monde entier», a-t-il déclaré.