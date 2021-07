Le gardien des Blue Jackets Matiss Kivlenieks a sauvé son coéquipier et une femme enceinte d’un feu d’artifice qui l’a tué

La star du hockey sur glace Matiss Kivlenieks « est décédée en héros » après avoir sauvé un coéquipier et sa femme enceinte du feu d’artifice qui l’a tué.

Elvis Merzlikins a déclaré lors d’un service commémoratif : « Il a sauvé mon fils, il a sauvé ma femme et il m’a sauvé. »

Elvis Merzlikins a posté une photo du couple sur Instagram qui aurait été prise lors de la fête Crédit : Instagram

Merzlikins a déclaré que lui et sa femme Aleksandra donneraient désormais à leur fils le nom de Matisse Crédit : Instagram

Merzlikins a déclaré que lui et sa femme Aleksandra nommeraient désormais leur enfant en l’honneur du gardien Matiss des Blue Jackets de Columbus.

Il a ajouté: « Il a non seulement sauvé de nombreuses vies, mais quand cela s’est produit, je me tenais à 20, 30 pieds derrière lui et je serrais ma femme dans mes bras.

« Il a sauvé mon fils, il a sauvé ma femme et il m’a sauvé.

« Ce n’est pas seulement ce que j’ai dit. C’est ce que le médecin a dit. Et comme Sabrina l’a dit, il a sauvé sa dernière rondelle.

« Ce n’était pas un ami, c’était mon petit frère. »

HORREUR DU JOUR DE MARIAGE

La star du hockey sur glace de la LNH, Kivlenieks, 24 ans, était assise dans un bain à remous lors d’un mariage dans une maison de Novi, dans le Michigan, lorsqu’il a été touché à la poitrine par un feu d’artifice à neuf coups le 4 juillet.

Les noces sur le thème hawaïen étaient organisées par son entraîneur-chef Manny Legace.

Legace a déclaré au mémorial: « Le Michigan était sa deuxième maison.

« Beaucoup d’entre vous ne le savent pas, mais depuis que Kivi a rejoint notre organisation, il venait vivre avec ma femme et moi chaque été. Il est devenu un fils pour nous. Il a vécu avec nous pendant la pandémie.

« J’ai pu jouer au golf avec lui tous les jours en été. Je dois sortir avec lui, jouer aux cartes. Il avait ce sourire qu’il allait t’avoir. Il est devenu un membre de ma famille. »

Les flics disent que le feu d’artifice de style mortier s’est légèrement incliné et a commencé à tirer en direction d’un groupe de personnes qui tentaient de s’enfuir.

Kivlenieks a été tragiquement touché et il a été transporté à l’hôpital – où il a été déclaré mort peu de temps après son arrivée.

« IL NE FAIT PAS TRES BIEN »

Le lieutenant Jason Meier a déclaré que « les feux d’artifice n’avaient pas duré très longtemps » lorsque le gardien de but a été touché lors du rassemblement à environ 28 milles au nord-ouest de Détroit.

Il a ajouté que le feu d’artifice utilisé était légal dans le Michigan et que la personne qui l’utilisait à l’époque s’en tenait aux lois de l’État.

« Nous comprenons qu’il s’entraînait avec le propriétaire pour l’été et y restait », a déclaré Meier.

« Lorsque nous aurons terminé, nous examinerons avec le bureau du procureur pour couvrir toutes les bases. »

Cela survient après qu’il a été révélé qu’une femme a dit au 911 que le gardien de but « s’apprêtait à avoir des convulsions » après avoir été mortellement touché.

L’appel était l’un des trois lancés dans le cadre d’une enquête sur la mort de Kivlenieks.

Une autre appelante a dit : « Hé, nous avons quelqu’un qui a été touché par un feu d’artifice. Pouvez-vous venir ici immédiatement ? Il respire. Nous avons une infirmière ici. Il respire, mais il ne va pas très bien.

TRAUMA À LA POITRINE MORTEL

Les autorités ont confirmé que la star de la LNH avait subi un traumatisme thoracique mortel. Sa mort est considérée comme accidentelle, selon la police.

Le gardien de but a signé avec l’équipe en tant qu’agent libre en mai 2017 et a fait ses débuts dans la LNH au Madison Square Garden l’an dernier.

Il a également représenté son pays d’origine, la Lativa, lors de plusieurs tournois internationaux, dont les Championnats du monde de hockey sur glace ce printemps.

Les décès et les blessures liés aux feux d’artifice sont en augmentation, selon un rapport publié en juin par la Commission américaine pour la sécurité des produits de consommation.

Il a révélé que 15 600 personnes ont été traitées dans les services d’urgence des hôpitaux pour des blessures liées aux feux d’artifice en 2020, contre environ 10 000 en 2019.

Dans son rapport annuel 2020 sur les feux d’artifice, l’agence a déclaré que son personnel avait reçu des informations faisant état de 18 décès non professionnels l’année dernière aux États-Unis. Sur ce nombre, 12 concernaient l’utilisation abusive de feux d’artifice.

Le personnel de la Commission de la sécurité des produits de consommation a également signalé 136 décès liés aux feux d’artifice entre 2005 et 2020.

Au Michigan, les feux d’artifice destinés aux consommateurs doivent respecter les normes de la CPSC. Les installations autorisées ne peuvent vendre des feux d’artifice qu’aux personnes de 18 ans et plus.

La star du hockey sur glace de la LNH, Kivlenieks, 24 ans, était assise dans un bain à remous Crédit : Cliquez sur Détroit