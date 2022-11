Le gardien de Tottenham Hugo Lloris salue la personnalité de son équipe après sa spectaculaire victoire à Marseille | Nouvelles du football

Hugo Lloris pense que la victoire de Tottenham en Ligue des champions contre Marseille a mis en évidence la personnalité croissante de ses coéquipiers, mais Paul Merson prévient qu’ils ne peuvent pas continuer à compter sur les ripostes.

L’équipe d’Antonio Conte a remporté une improbable victoire 2-1 au Stade Vélodrome pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions en tant que vainqueur du Groupe D après un point culminant nerveux.

Les Londoniens, qui n’avaient qu’à éviter la défaite pour se qualifier, ont subi un siège en première mi-temps et ont suivi la tête de Chancel Mbemba dans le temps d’arrêt avant la pause. Cependant, Clément Lenglet s’est avéré être le sauveur de Tottenham lorsqu’il a marqué de la tête son premier but pour le club à la 54e minute pour égaliser.

Pierre-Emile Hojbjerg a ensuite scellé la victoire dans les arrêts de jeu pour placer Tottenham en tête du groupe et laisser Marseille, qui à un moment de la soirée était en tête, en quatrième position et hors d’Europe.

Drame des arrêts de jeu pour les Spurs cette saison Chelsea 2-2 Tottenham – égaliseur dans le temps additionnel de Kane

Tottenham 2-1 Fulham – Le but de Richarlison dans le temps additionnel exclu par VAR pour hors-jeu

Sporting 2-0 Totteham – Paulinho et Arthur Gomes marquent pour le Sporting dans les arrêts de jeu

Tottenham 3-2 Francfort – Kane rate le stylo du temps additionnel et Lloris doit faire l’arrêt de Faride Alidou

Tottenham 1-1 Sporting – Vainqueur de Kane exclu dans les arrêts de jeu par VAR

Bournemouth 2-3 Tottenham – vainqueur du temps additionnel de Bentancur

“Pour être honnête, nous nous attendions à ce type de match. Le Stade Vélodrome est un endroit très difficile à gérer et je pense que nous avons fait preuve d’une grande personnalité”, a déclaré Lloris.

« Clément (Lenglet) a marqué un but très important en France, devant les Français. Le deuxième but de Pierre (Hojbjerg) a confirmé les choses pour le groupe. On n’a pas bien joué en première mi-temps. savoir ce qui se passerait si on attaquait, ce n’était pas bien pour nous de jouer ce type de première mi-temps.

“Nous parlons dans les vestiaires – nous commençons la seconde mi-temps avec beaucoup plus de personnalité et d’agressivité. Nous jouons une très bonne seconde mi-temps.

“C’était une soirée difficile, une belle bataille et encore plus une bataille psychologique parce qu’on sentait en première mi-temps qu’une équipe jouait sans avoir peur de perdre, c’était Marseille, et en deuxième mi-temps on affrontait une équipe avec la peur de perdre. perdre.”

Merson : S’élance mais doit s’améliorer

C’était un résultat qui semblait à peine possible dans les 45 premières minutes alors que les Spurs semblaient hébétés et confus par l’assaut incessant de Marseille.

Les Spurs, qui ont perdu l’attaquant Heung-Min Son à cause d’une blessure à la tête dans une période d’ouverture torride, étaient une proposition différente après l’intervalle et ont pris le contrôle après l’égalisation de Lenglet. Hojbjerg a frappé la barre transversale pour les visiteurs mais Marseille aurait dû marquer tard lorsque Sead Kolasinac a raté un but ouvert d’une tête.

Sports du ciel Le spécialiste Paul Merson pense que Tottenham devra s’améliorer s’il veut progresser davantage dans la compétition après avoir atteint les huitièmes de finale.

“Les Spurs n’ont pas pu assembler trois passes en première mi-temps”, a déclaré Merson Spécial Football. “Dès qu’ils ont commencé à faire plus de passes, le jeu s’est ouvert pour eux et ils étaient une menace. Ils ont bien géré le match.

“Tottenham a très bien fait en deuxième mi-temps, mais quand vous arrivez en huitièmes de finale, vous ne pouvez pas continuer à donner une longueur d’avance aux équipes. Cela vous rattrapera plus tôt que plus tard.

“Lorsque les chaînes sont supprimées et que le facteur de peur disparaît du jeu, les Spurs ont de bons joueurs qui peuvent déplacer le ballon très rapidement. Mais ils ne le font pas, ils s’assoient. Kane était littéralement à 35 mètres du sien. but en première mi-temps. Ils n’avaient pas d’exutoire, il faut parfois qu’ils tentent leur chance. C’est trop négatif pour moi.

“Vous ne pouvez pas continuer à donner aux équipes une longueur d’avance. Ils ont eu de la chance lors de quelques matchs comme Bournemouth samedi et encore aujourd’hui contre une équipe moyenne à Marseille.”

Son fils “se sent mieux” mais sa blessure à la tête doit être évaluée

Tottenham attendra mercredi pour évaluer l’étendue de la blessure subie par Heung-Min Son lors de la victoire en Ligue des champions à Marseille.

Le Sud-Coréen est sorti en première mi-temps au Stade Vélodrome après une collision avec Chancel Mbemba et avait l’air très bancal en quittant le terrain.

Les Spurs ont ensuite réservé leur place dans les 16 derniers avec une victoire 2-1 en dernier souffle alors que les buts en seconde période de Clément Lenglet et Pierre-Emile Hojbjerg ont annulé le premier match de Mbemba en première mi-temps.

Mais la blessure de Son est une source d’inquiétude, en particulier avec le choc de la Premier League avec Liverpool à venir dimanche, alors qu’il pourrait avoir des inquiétudes sur la prochaine Coupe du monde.

L’entraîneur-chef adjoint Cristian Stellini, remplaçant l’Antonio Conte interdit, a déclaré: “En ce moment, nous ne savons pas. Nous devons attendre une évaluation médicale. Sonny se sent mieux maintenant. Je l’ai vu dans le vestiaire, il a célébré avec nous.

“En ce moment, nous ne savons pas. Nous devons attendre une évaluation médicale et nous devons attendre jusqu’à demain.

“Nous ne savons pas s’il a une commotion cérébrale. C’est le visage de Son. Son œil est un peu enflé.”

La place des Spurs dans les 16 derniers n’était pas garantie jusqu’à ce que Hojbjerg la remporte avec le dernier coup de pied du match pour s’assurer la première place du groupe D.

Alors que Marseille avait besoin d’une victoire pour passer et d’une défaite éliminant les Spurs, ce fut une soirée périlleuse pour l’équipe de Premier League dans un environnement hostile en Provence.

Conte, qui célèbre un an à la tête mercredi, a été contraint de regarder depuis les tribunes en raison de son carton rouge après la controverse VAR contre le Sporting Lisbon la semaine dernière, ce qui signifiait que le sort de qualification de Tottenham se réduisait au dernier match.

Et l’Italien a été mis à rude épreuve alors que son équipe a produit une performance apathique en première mi-temps, prenant du retard à juste titre sur la tête de Mbemba.

La seconde mi-temps était une autre histoire, cependant, et Lenglet a remis les Spurs aux commandes avec sa propre tête à la 54e minute.

Mais avec Marseille n’ayant besoin que d’un seul but pour les envoyer, c’était une soirée nerveuse jusqu’à l’intervention tardive de Hojbjerg.

Et ce n’était pas une soirée que Conte a appréciée.

Stellini a ajouté: “J’ai eu la possibilité de parler avec Antonio. Il était très fatigué. Il a vécu le match dans la foule, ce n’est pas normal.

“Peut-être qu’il a dépensé plus d’énergie dans les tribunes qu’il n’en dépense normalement sur la ligne de touche.

“C’était très difficile la première mi-temps. Dans les difficultés, nous n’avons pas perdu la tête. Nous sommes restés dans le match. C’était terrible le but que nous avons encaissé car sur un corner ils l’ont pris rapidement et nous n’étions pas préparés.

“C’est une leçon importante pour l’avenir. Mais en seconde période, quelque chose a changé et nous avons parlé dans le dressing de l’énergie dont nous avons besoin en seconde période et de la façon dont nous devons les presser et contrer le match.

“Dans ce type de stade et ce type de match, un KO, ce n’est pas très facile.

“Le stade était très chaud en première mi-temps et parfois c’est normal de donner la possibilité à l’adversaire de jouer, d’utiliser l’énergie que vous avez en seconde mi-temps. Cela pourrait aussi être une stratégie.

“Nous devons essayer de jouer toutes les 90 minutes au même niveau.”

Quelles équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale ?

Bayern Munich*

Benfica

Chelsea*

Club Bruges

Dortmund

Francfort

InterMilan

Liverpool

Manchester City*

Naples*

Paris Saint Germain

Porto*

Real Madrid

Tottenham*

*indique les équipes qui seront définitivement têtes de série lors du tirage au sort des 16 derniers

Et après?

Tottenham a encore trois matches avant la Coupe du monde. Ils affronteront Liverpool le Super Sunday ce week-end, en direct sur Sky Sports à partir de 16h; coup d’envoi 16h30. Ils affronteront ensuite Nottingham Forest en Coupe Carabao le mercredi 9 novembre avant leur dernier match de Premier League contre Leeds le samedi 12 novembre ; coup d’envoi 15h.

Marseille a deux autres matches de Ligue 1 avant la pause – ils affronteront Lyon dimanche avant un déplacement à Monaco le dimanche 13 novembre.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions aura lieu le lundi 7 novembre à 11 heures à la Maison du football européen au siège de l’UEFA en Suisse.