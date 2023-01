Le gardien de réserve de Chelsea, Lenny Pidgeley, explique comment il s’est retrouvé devant et au centre de la levée du trophée de la Premier League 2004-05

Ce n’est pas tous les jours qu’une opportunité se présente où vous pouvez soulever un trophée de Premier League, debout juste à côté du capitaine quand il tient s’il est en l’air, alors, quand ça arrive, autant prendre.

Telles étaient les pensées du gardien de but de troisième choix Lenny Pidgeley en 2005. Ayant traversé le système de jeunesse de Chelsea et agissant en tant que doublure de Petr Cech et Carlo Cudicini tout au long de l’indomptable saison 2004/05 – une saison au cours de laquelle Chelsea a accumulé 95 points – Pidgeley a finalement eu l’occasion de faire ses débuts dans le dernier match de cette saison.

Jouant Charlton Athletic à Stamford Bridge et à seulement dix minutes de la fin du match, Jose Mourinho a lancé Pidgeley, 21 ans, pour les premières minutes de sa carrière professionnelle, s’assurant par la suite qu’il ferait également partie des célébrations du titre après le match. .

Bien qu’il soit le gardien de troisième choix, Pidgeley n’a pas simplement accepté de se tenir à l’arrière de l’équipe sur le podium pour la levée du trophée. Non. Au lieu de cela, il a couru vers l’avant, juste à côté de John Terry avec le trophée de la Premier League dans ses griffes, et s’est planté devant et au centre de la photo du premier titre de champion de Chelsea depuis 1955.

“Les célébrations ont commencé et nous sommes retournés dans les vestiaires, prêts à être appelés pour le soulèvement du trophée”, explique Pidgeley en exclusivité à QuatreQuatreDeux. “Ils l’ont fait dans l’ordre des numéros d’escouade.

“Petr Cech était le premier, suivi de Glen Johnson et de tous les autres, puis enfin, le n ° 40, c’est Lenny Pidgeley. Au moment où toute l’équipe était montée sur le podium, il n’y avait plus de place et John Terry était sur le point de soulever le trophée.

“Je me suis dit : “Je ne peux pas rater cette opportunité, impliquons-nous”. mulet blanchi au cœur des célébrations du titre comme si j’avais gagné le truc moi-même !

Cependant, les règles de la Premier League stipulaient que les joueurs devaient disputer au moins cinq matchs de championnat cette saison-là pour recevoir une médaille, ce qui signifie que Pidgeley n’avait pas réellement droit à de l’argenterie pour son manteau.

Cela n’a cependant pas empêché le capitaine de Chelsea, John Terry, d’oublier Pidgeley. Loin de là.

“Jouer seulement 10 minutes, juste à la fin de la saison, m’a fait me demander si je méritais des distinctions, mais John Terry était surtout déterminé à souligner l’importance de toute l’équipe dans le succès”, ajoute Pidgeley.

“Deux semaines après ce match, j’étais sur le terrain d’entraînement quand il est venu vers moi et m’a dit : “Pidge, regarde dans ton casier”. .

“Je n’étais pas éligible pour un après le match de Charlton car je n’avais pas fait assez d’apparitions, mais Terry a fait tout son possible pour s’assurer que j’en ai un. Il n’avait pas besoin de faire ça.”