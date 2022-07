Le gardien de Manchester City Zack Steffen prêté à Middlesbrough de 2e niveau

Le gardien américain Zack Steffen a été prêté mardi de Manchester City à Middlesbrough pour la saison 2022-23, une décision qui, espère-t-il, l’aidera à participer à la Coupe du monde.

« Tout le monde connaît sa situation. Il avait besoin de jouer à cause de la Coupe du monde », a déclaré le manager de Middlesbrough, Chris Wilder. «Il avait un accord avec Man City, mais il aurait pu facilement rester là et s’asseoir confortablement en tant que n ° 2. Il voulait sortir et il a accepté de venir ici. Je pense que c’est un gros coup pour nous.

Steffen, un joueur de 27 ans de Coatesville, en Pennsylvanie, est le remplaçant d’Ederson à City depuis le début de la saison 2020-21 après avoir passé 2019-20 en prêt à Fortuna Düsseldorf. Il a signé avec City de Columbus de la Major League Soccer en juillet 2019.

Steffen n’a disputé que neuf matches la saison dernière – un match de Premier League avec quatre en FA Cup, deux en Coupe de la Ligue, une en Ligue des champions et le Community Shield.

Il a accepté en novembre un contrat avec City qui court jusqu’en 2025.

“Nous savions que nous devions améliorer le département des gardiens de but”, a déclaré Wilder. “Nous avons fait venir Liam Roberts et maintenant nous ajoutons Zack, qui vient de signer un contrat de 4 ans et demi avec Man City. Man City ne distribue pas de contrats de 4 ans et demi s’ils n’en pensent rien.

Steffen est en compétition avec Matt Turner et Ethan Horvath pour commencer la Coupe du monde, où les États-Unis affronteront le Pays de Galles, l’Angleterre et l’Iran en phase de groupes en novembre. Steffen a commencé six des 14 qualifications et Turner en a commencé huit.

Turner, 28 ans, a quitté la New England Revolution de la Major League Soccer pour rejoindre Arsenal ce mois-ci, et il pense être le remplaçant d’Aaron Ramsdale.

Horvath, 26 ans, a été prêté de Nottingham Forest à Luton Town de deuxième niveau ce mois-ci, également à la recherche de temps de jeu. Il n’a fait que 11 apparitions la saison dernière, deux en FA Cup, deux en Coupe de la Ligue, six départs en championnat, puis a remplacé un Brice Samba blessé dans les dernières minutes de la finale des éliminatoires de la promotion en mai, lorsque Forest est revenu en Premier League pour 2022-23.

