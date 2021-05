Le gardien de Man City, Ederson, veut prendre un penalty décisif en cas de fusillade finale de la Ligue des champions

Si la finale de la Ligue des champions de cette saison finissait par parcourir toute la distance, Manchester City peut être assuré que le gardien de but Ederson est tout à fait prêt pour la gloire des tirs au but contre Chelsea – mais pas de la façon dont vous vous attendez.

Le Brésilien a déclaré sa volonté d’intensifier et de prendre le coup de pied potentiellement décisif s’il le fallait lorsque les deux rivaux de Premier League s’affronteront à Porto samedi.

– Ogden: Comment la domination de Chelsea et de City va se poursuivre

– ESPN Soccer Champions Pick ‘Em: Participez à 4000 $ de cartes-cadeaux Amazon.com

Ederson a déclaré à la sortie brésilienne TNT Sport cette semaine, lorsqu’on lui a demandé s’il serait potentiellement invité à prendre une pénalité: « Je suis [on the list]. «

Il a ajouté, quand on lui a demandé s’il avait pratiqué ses coups de pied: « Je n’ai pas besoin de m’entraîner beaucoup. Mais le cinquième, je le prends. Le décisif. Je pense que je vais prendre le cinquième. «

Ederson est prêt à prendre le penalty décisif de Man City si la finale de l’UCL se termine par une fusillade 🎯 pic.twitter.com/m64amkjmCf – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 26 mai 2021

Bien qu’il ne puisse pas se vanter du même décompte impressionnant de buts en Premier League (1) que son compatriote Alisson, qui a ouvert son compte pour Liverpool plus tôt ce mois-ci, Ederson a plus de passes décisives (2) à son nom ainsi qu’une solide réputation d’être tout aussi à l’aise avec le ballon à ses pieds que dans ses mains. Cependant, il n’a jamais pris de pénalité pour City.

2 Liés

Malgré la victoire du titre de Premier League au galop (avec Ederson remportant le prix Golden Gloves pour les draps les plus propres (19) cette saison), l’équipe de Pep Guardiola a eu du mal à trouver la cohérence du point de penalty, tournant à travers six preneurs différents avec des degrés divers de Succès.

Sur les 11 pénalités accordées à City pendant la campagne, 7 seulement ont été converties, avec Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, et Sergio Aguero tous ne parviennent pas à trouver le fond du filet à partir de 12 mètres. Le meilleur buteur de tous les temps de City, Aguero, était le plus récent de ces flops de pénalité, lorsque sa tentative infructueuse contre une Panenka contre Chelsea plus tôt ce mois-ci l’a laissé au visage rouge.

Ces ratés ont conduit Ederson à prendre le relais des pénalités, mais hélas, malgré toute la flamboyance tactique de Guardiola et ses réflexions hors des sentiers battus, il a fermement refusé de confier la responsabilité à son gardien de but. Après avoir vu Gundogan devenir le troisième joueur de City de la saison à bouffer ses lignes de la place contre Liverpool en février, Guardiola a même déclaré qu’il pourrait être obligé de se tourner vers son gardien pour résoudre le problème: « C’est une option parce que je suis jolie bien sûr qu’il est un bon preneur. «

Effectivement, lorsque City a reçu une pénalité précoce lors de sa prochaine sortie en championnat contre Tottenham Hotspur cinq jours plus tard, Ederson est arrivé sur le terrain.

Malheureusement, le gardien de but a été arrêté dans son élan alors qu’il franchissait la ligne médiane, avec coéquipier Bernardo Silva lui parler et le retourner. Ederson a reculé, mais pas avant de demander à Silva de donner quelques conseils au milieu de terrain Rodri, qui a intensifié pour marquer le coup de pied.

« Les gardiens se connaissent, » Rodri a dit après le match. « Ederson m’a dit quelques points spécifiques sur Hugo Lloris, où je devrais tirer le penalty.

« Je n’ai pas écouté! Comme il est préférable de se concentrer sur ce sur quoi vous êtes confiant et j’étais confiant pour tirer comme je l’ai fait. »

Si la finale de la Ligue des champions est tout carré après la prolongation, nous pourrons peut-être voir si la confiance d’Ederson dans ses capacités est justifiée.

⚪️ Finale 2016: Cristiano Ronaldo convertit le penalty décisif de la fusillade pour remporter son troisième titre en Ligue des champions 🏆🏆🏆#UCL | @realmadriden | @Cristiano pic.twitter.com/fpXm75IpQj – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 5 février 2021

De nombreux grands noms se sont retrouvés chargés de prendre le cinquième penalty lors des tirs au but en finale de la Ligue des champions au fil des ans, avec un total de sept finales allant aux pénalités depuis 1992-93.

Didier Drogba et Cristiano Ronaldo ont tenu leur sang-froid et ont fait les honneurs pour Chelsea (vs Bayern Munich) et Real Madrid (vs Atletico Madrid) en 2012 et 2016 respectivement. Le gardien du Bayern, Manuel Neuer, s’est même mobilisé pour convertir le troisième coup de pied de son équipe lors de cette finale de 2012.

🔵 #OTD: Revivez le drame de la finale des tirs au but de 2012 … 🏆 Petr Čech et Didier Drogba 🤝@Chelsea FC | #UCLfinal | #UCL pic.twitter.com/zUH4bcr8pJ – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 19 mai 2021

Andriy Shevchenko a remporté la Ligue des champions pour l’AC Milan avec le cinquième coup de pied contre la Juventus en 2003.

Bien que l’on en dise moins sur la faible tentative de Sheva (encore une fois, le cinquième coup de pied de son équipe) lors de la défaite de Milan contre Liverpool deux ans plus tard, mieux c’est.

👀 Finale des tirs au but en 2005 … 🔴 Retour sur la façon dont Jerzy Dudek a scellé le miracle de la Ligue des champions de Liverpool à Istanbul 🏆#UCL | @LFC pic.twitter.com/6edUcOIhac – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 2 février 2021

On pourrait dire la même chose de John Terry, qui s’est empressé de prendre ce qui aurait été le penalty gagnant contre Manchester United lors de la finale de 2008, mais le capitaine de Chelsea a glissé sous la pluie de Moscou alors que United gagnait sa troisième couronne européenne. .

⏪ Finale des tirs au but de 2008 … 🔴 Revivez le drame à Moscou alors que Manchester United remportait sa 3e Coupe d’Europe 🏆@Homme Utd | #UCLfinal pic.twitter.com/AfS5D36GGk – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 21 mai 2021

La finale de 2001 entre le Bayern et Valence s’est également soldée par une mort subite après que Steffen Effenberg et Ruben Baraja aient tous deux marqué le cinquième penalty de leur équipe, Thomas Linke marquant ce qui s’est avéré être le coup de pied gagnant pour les géants allemands.

En fait, la seule fusillade finale de la Ligue des champions qui n’allait pas au cinquième tour de pénalités était la première, lorsque Vladimir Jugovic a scellé le titre de la Juventus avec le quatrième coup de pied de son équipe après que l’Ajax ait raté deux des leurs.

⚪️⚫️ #OTD en 1996, Juventus = champions! 🇮🇹 Angelo Peruzzi a sauvé deux pénalités lors de la fusillade 🚫@juventusfcen | #UCL | #UCLfinal pic.twitter.com/qg1ZpiUmaL – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 22 mai 2021

Angelo Peruzzi, Oliver Kahn, Dida, Jerzy Dudek, Edwin van der Sar et Petr Cech ont tous été salués comme des héros des tirs au but en finale de la Ligue des champions pour avoir empêché le ballon d’entrer. Ederson serait-il sur le point de renverser cela?