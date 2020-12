Zack Steffen a gardé une feuille blanche alors que le gardien de but est devenu le dernier international américain à faire ses débuts en Ligue des champions lors de la victoire de Manchester City sur Marseille.

Steffen a obtenu le signe de la tête pour remplacer le numéro 1 habituel Ederson, s’est reposé avant le voyage à Manchester United samedi et a aidé City à une victoire 3-0 qui a été remportée grâce aux buts de Ferran Torres, Sergio Aguero et Raheem Sterling.

Le manager Pep Guardiola a effectué neuf changements en préparation du premier derby de Manchester de la saison, mais a tout de même clôturé le groupe C avec une cinquième victoire en six matchs pour terminer avec un record du club de 16 points.

Ilkay Gundogan a été remplacé à la mi-temps en raison d’une blessure mineure à la cheville tandis que Guardiola a révélé qu’Aguero ne commencerait pas contre United malgré son retour de blessure avec un but.

« Son instinct de marquer sera toujours là », a déclaré Guardiola.

« Il a eu trois ou quatre séances d’entraînement et la réaction a été bonne. Il a eu 25 minutes et a marqué un but pas à pas. »

C’était le troisième départ de Steffen pour City après son retour d’une période de prêt en Allemagne, Fortuna Dusseldorf ayant disputé deux matches de Coupe Carabao plus tôt dans la saison.

Le joueur de 25 ans, qui a effectué deux arrêts, est l’un des 10 joueurs records de l’USMNT qui ont été nommés dans les équipes de la Ligue des champions pour la compétition de cette saison aux côtés de Christian Pulisic. [Chelsea], Gio Reyna [Dortmund], Tyler Adams [RB Leipzig], Weston McKennie [Juventus], Sergino Dest [Barcelona], Konrad de la Fuente [Barcelona], Chris Richards [Bayern Munich], Ethan Horvath [Club Brugge] et Alex Mendez [Ajax] dont neuf font au moins une apparition en phase de groupes.