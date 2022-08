Le gardien de Leicester Schmeichel rejoint Nice

Londres (AFP) – Le gardien de but de Leicester, Kasper Schmeichel, rejoindra Nice en Ligue 1 en provenance de Leicester City, après avoir été l’un des piliers de la période la plus réussie de l’histoire du club de Premier League.

Le joueur de 35 ans, dont le séjour de 11 ans avec les Foxes l’a vu remporter la Premier League, la FA Cup et le Community Shield, rejoindra l’équipe française pour ce que Leicester a qualifié de “frais non divulgués”.

Le capitaine de Leicester Schmeichel, dont les 479 apparitions sont les troisièmes de l’histoire du club, a été un personnage clé dans le triomphe de leur titre de Premier League 2015/16 et leur première victoire en finale de la FA Cup en 2021.

L’international danois, fils de l’ancien gardien de Manchester United Peter Schmeichel, a rejoint Leicester depuis Leeds en 2011 et est rapidement devenu l’un des favoris des fans.

Le président de Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, a rendu hommage à Schmeichel dans un communiqué du club en déclarant: «Tout au long de son séjour avec nous et en particulier en tant que capitaine et vice-capitaine, Kasper a toujours été un joueur prêt à se lever et à assumer ses responsabilités, dirigeant l’équipe avec distinction. .

“Son influence et son leadership sur et en dehors du terrain en disent long sur lui en tant que professionnel, en tant que joueur de football et en tant qu’être humain.”

Le Thaïlandais a ajouté : “Je sais que les supporters de Leicester City partagent le respect que nous avons tous pour un joueur de la taille de Kasper après toutes ses réalisations en tant que footballeur et capitaine et se joindront à moi pour lui souhaiter le meilleur pour la prochaine étape de sa carrière en France. avec l’OGC Nice.