L’UEFA a interdit le gardien de but de l’Ajax Amsterdam Andre Onana pendant 12 mois pour violation de dopage, quelques jours à peine après que la signature du record du club, Sébastien Haller, ait été par erreur exclue de la liste de la Ligue Europa.

À la suite d’un test de dépistage de drogue le 30 octobre de l’année dernière, la substance furosémide a été trouvée dans l’urine d’Onana. La suspension est effective immédiatement et s’applique à toutes les activités de football, nationales et internationales.

Onana a déclaré qu’il avait pris par erreur un comprimé de Lasimac prescrit à sa femme après s’être senti mal.

L’UEFA a déclaré qu’Onana n’avait aucune intention de tricher. Cependant, l’Association européenne de football déclare qu’un athlète a le devoir de veiller à ce qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son corps.

Andre Onana a fait plus de 100 apparitions pour l’Ajax. Eric Verhoeven / Soccrates / Getty Images

« Nous renonçons explicitement aux drogues améliorant la performance, nous défendons évidemment un sport propre », a déclaré Edwin van der Sar, directeur général de l’Ajax. « C’est un terrible revers, pour André lui-même, mais certainement aussi pour nous en tant que club. André est un gardien de but de haut niveau, qui a fait ses preuves pour l’Ajax pendant des années et qui est très populaire auprès des supporters.

« Nous avions espéré une suspension conditionnelle ou une suspension beaucoup plus courte que ces douze mois, car elle n’était sans doute pas destinée à renforcer son corps et ainsi améliorer ses performances. »

Onana et Ajax feront appel de la décision devant le Tribunal arbitral du sport.

La nouvelle survient quelques jours seulement après que Haller, une signature de janvier de West Ham, n’a pas été inclus dans la liste de l’Ajax pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Il n’est pas clair si l’erreur a été causée par l’Ajax, la FA néerlandaise ou l’UEFA, mais si le club est en faute, il ne pourra pas modifier la situation.

L’entraîneur Erik ten Hag a déclaré: « [It is] rien à rire. Très décevant, également pour le joueur. C’est une erreur dans l’administration par quelqu’un. Nous ferons tout pour le mettre sur la liste. À la fin [club director of football] Marc Overmars et moi sommes responsables. «

Pendant ce temps, l’Ajax a également confirmé que l’adolescent passionnant Brian Brobbey quitterait le club lorsque son contrat expirait à la fin de la campagne.