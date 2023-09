Le gardien de la Lazio Provedel est le deuxième à marquer sans penalty en UCL

Le gardien de la Lazio, Ivan Provedel, s’est présenté et a égalisé de la tête dans les arrêts de jeu pour permettre au club romain de remporter un match nul 1-1 contre l’Atletico Madrid en Ligue des champions mardi.

Lors du dernier match du match au Stadio Olimpico, Provedel – qui faisait ses débuts en Ligue des champions – a montré ses capacités offensives improbables en rencontrant un centre de Luis Alberto d’une tête détournée.

C’était une mesure de vengeance pour Provedel, qui était resté furieux après que Pablo Barrios ait marqué pour l’Atletico en première mi-temps avec un tir qui a dévié le milieu de terrain de la Lazio Daichi Kamada.

🚨 LE GARDIEN DE LA LAZIO IVAN PROVEDEL MARQUE AVEC LA DERNIÈRE TOUCHE DU JEU 🚨 Seul le deuxième gardien de l’HISTOIRE de la Ligue des Champions à marquer sans penalty. 😱 pic.twitter.com/wMpUhnMwg7 – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 19 septembre 2023

« C’est une soirée dont je me souviendrai toute ma vie », a déclaré Provedel, qui a déclaré avoir calqué son style offensif sur celui de son coéquipier Ciro Immobile, a déclaré à UEFA.com. « Je suis content, surtout parce que nous avons réussi à égaliser un match que nous ne méritions pas de perdre. Cela n’a pas été réalisé ; plus tard, je réaliserai que j’ai marqué en Ligue des Champions.

« Le football est parfois une question de moments et non de performance. Je suis désolé que nous ayons dû égaliser à la dernière seconde. J’espère que ce point nous donnera de l’élan, de la motivation et de l’enthousiasme. »

Provedel n’est devenu que le deuxième gardien de l’histoire de la Ligue des champions à marquer un but qui ne venait pas du point de penalty et le premier à le faire en 13 ans depuis que le Nigérian Vincent Enyeama l’a fait pour l’Hapoel Tel Aviv.

Avant le coup d’envoi, les supporters de la Lazio ont accueilli de nouveau l’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, qui a aidé la Lazio à remporter le titre de Serie A en 2000 en tant que joueur et a également remporté trois autres trophées avec le club romain.

« Rome et la Lazio seront toujours votre maison. Bienvenue à nouveau, Cholo, notre champion d’Italie », pouvait-on lire sur une banderole en italien brandie par les supporters inconditionnels de la Lazio.

Bien qu’il s’agisse de la 11e participation consécutive de l’Atletico en Ligue des champions, la Lazio ne participe à la compétition que pour la deuxième fois en 16 saisons.

La Lazio a produit beaucoup plus d’occasions, Mattia Zaccagni et Luis Alberto se rapprochant tous deux à plusieurs reprises

De plus, Immobile n’a pas réussi à profiter d’une passe errante du gardien de l’Atletico Jan Oblak en seconde période.

Oblak s’est ensuite précipité pour repousser un long tir de Danilo Cataldi dans les arrêts de jeu avant le but de Provedel.

« Nous avons joué une bonne deuxième mi-temps, nous avons eu des occasions claires de marquer », a déclaré Simeone après le match. « Nous avons défendu de manière organisée et avec beaucoup d’efforts. Je me sens bien malgré le but de la dernière minute.

« Les supporters sont incroyables, j’ai ressenti tellement d’émotion au début du match mais aussi juste en entrant dans le stade. J’ai cette affection qui ne mourra jamais. La bannière était magnifique, elle m’a touché le cœur. »

La Lazio se rendra à Glasgow pour affronter le Celtic le 4 octobre pour le prochain tour, tandis que l’Atletico accueillera Feyenoord le même jour.

Des informations provenant de Reuters et de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.