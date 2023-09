Le gardien de la Lazio Ivan Provedel marque l’égalisation à la 95e minute pour assurer le match nul contre l’Atletico Madrid – Résumé de la Ligue des Champions | Actualités footballistiques

Le gardien de la Lazio Ivan Provedel a obtenu un point crucial pour son équipe dans les derniers instants de leur match du groupe E de la Ligue des champions contre l’Atletico Madrid mardi lorsqu’il a égalisé de la tête, donnant à son équipe un match nul 1-1.

Cinq minutes après le début des arrêts de jeu, le gardien, après s’être aventuré sur le terrain pour un ultime corner, a ramené de la tête un centre de Luis Alberto avec l’une des dernières touches du match.

Provedel est devenu le premier gardien à marquer lors d’un match de Ligue des champions depuis que le Nigérian Vincent Enyeama a réalisé l’exploit pour l’Hapoel Tel Aviv il y a 13 ans, et seulement le quatrième au classement général.

Image:

Ivan Provedel célèbre son intervention époustouflante





Le but de Provedel était le sixième marqué par un gardien de but en Ligue des champions et seulement le deuxième en jeu ouvert, après Sinan Bolat a marqué pour le Standard de Liège contre l’AZ Alkmaar en 2009.

Il y a également eu du drame dans l’autre rencontre du Groupe E avec les buts de Calvin Stengs et Alireza Jahanbaksh. Feyenoord remporter une victoire 2-0 celtiquequi a terminé la partie avec neuf joueurs.

Le coup franc de Stengs s’est glissé à la maison pour donner l’avantage aux Néerlandais juste avant la mi-temps et les hommes de Brendan Rodgers se sont effondrés après la pause alors que Gustaf Lagerbielke et Odin Thiago Holm ont vu rouge.

Image:

Le gardien de la Lazio Ivan Provedel a obtenu un point dramatique





Julian Alvarez est venu à la rescousse des titulaires Manchester Cityqui a survécu à une grosse frayeur avant de s’en aller Étoile rouge de Belgrade 3-1 au stade Etihad.

Osman Bukari a tiré les visiteurs devant contre le cours du jeu juste avant la mi-temps, mais il a fallu à Alvarez 72 secondes en seconde période pour ramener son équipe devant.

Alvarez a eu son mot à dire lors du deuxième match de City lorsque son coup franc a été envoyé dans son propre filet par le gardien du Red Star Omri Glazer, et les hommes de Pep Guardiola ont remporté une victoire méritée lorsque Rodri a produit une finition typiquement calme à 17 minutes de la fin.

Toujours dans le Groupe G, le remplaçant Benjamin Sesko a marqué dans le temps additionnel pour sceller la victoire 3-1 de l’équipe. RB Leipzig à Jeunes garçons.

Mbappé mène le PSG à la victoire contre Dortmund

Image:

Kylian Mbappe du PSG célèbre après avoir marqué





Kylian Mbappe était de nouveau en forme alors Paris Saint Germain a débuté sa campagne en Ligue des Champions avec une victoire 2-0 à domicile contre Borussia Dortmundmontrant un aperçu de ce qui pourrait se passer sous la direction du nouvel entraîneur Luis Enrique.

Mbappe a ouvert le score avec un penalty en seconde période et Achraf Hakimi a doublé la mise avec un beau but alors que la patience du PSG a payé au Parc des Princes.

Ce n’était que la troisième victoire en six matchs de compétition cette saison pour les champions de Ligue 1 et cela leur a donné un soulagement bien mérité après leur première défaite ce week-end alors qu’ils appliquaient consciencieusement le jeu de possession d’Enrique.

Le PSG arrive en tête du Groupe F avec trois points, deux devant AC Milan et Newcastlequi a fait match nul 0-0 plus tôt mardi.

Barcelone bat le Royal Anvers

Image:

Joao Felix de Barcelone a montré sa qualité





Entre-temps, BarceloneLe nouvel attaquant de Joao Felix a marqué deux fois lors d’une démolition 5-0 en visite Royal Anvers lors de leur premier match du Groupe H de la Ligue des Champions à l’Estadi Olimpic Lluis Companys.

Après des éliminations successives en phase de groupes, le Barça a donné aux débutants anversois une masterclass de football, dominant la possession avec des passes rapides alors que Felix, Robert Lewandowski et Gavi marquaient tous.

Félix a ouvert le score sur le premier essai de l’équipe locale à la 11e minute, marquant d’une frappe à ras de terre au premier poteau.

Les Portugais ont ensuite placé Lewandowski dans la surface pour doubler leur avance huit minutes plus tard, l’attaquant polonais devenant ainsi le troisième joueur à marquer 100 buts en compétition européenne après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Raphinha a contribué à porter le score à 3-0 pour les quintuples champions d’Europe après 22 minutes lorsque sa frappe sous un angle fermé a dévié le défenseur Jelle Bataille pour un but contre son camp.

Le Barça de Xavi Hernández est revenu après la pause, déterminé à accroître l’avantage lors de sa 28e campagne en phase de groupes de la Ligue des Champions, un record de compétition partagé avec le Real Madrid.

Ils n’ont pas eu à attendre longtemps puisque Gavi a porté le score à 4-0 en envoyant le ballon dans le toit des filets avant que Félix n’ajoute un autre but de la tête pour achever la déroute au domicile temporaire du Barça pendant que le Camp Nou est en cours de réaménagement.

Dans l’autre choc du Groupe H, Porto battre les champions d’Ukraine Chakhtar Donetsk 3-1 à Hambourg.