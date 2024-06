Le gardien de la Juventus Wojciech Szczesny en pourparlers sur le transfert d’Al Nassr

Al Nassr est en pourparlers avec la Juventus au sujet de la signature du gardien Wojciech Szczesny.

Szczesny a conclu un accord de principe avec le club saoudien sur un contrat de deux ans d’une valeur d’environ 19 millions d’euros (16 millions de livres sterling, 20,4 millions de dollars) par an.

Si un accord est trouvé entre les deux clubs, le transfert devrait être finalisé cette semaine, avant que Szczesny ne représente la Pologne au Championnat d’Europe de cet été en Allemagne.

Le contrat de Szczesny à la Juventus expirera en juin 2025 et à un an de la fin, les éventuels frais de transfert font partie des discussions.

Le joueur de 34 ans a disputé 252 matches en équipe première avec la Juventus depuis son arrivée d’Arsenal en 2017 et a aidé le club à remporter huit trophées au cours de cette période, dont trois titres de Serie A.

Szczesny a rejoint Arsenal à l’âge de 16 ans en 2006 en provenance du Legia Varsovie, et a ensuite disputé 181 matches en équipe première pour le club du nord de Londres, aidant le club à remporter la FA Cup en 2014 et 2015.

Il a fait 28 apparitions pour Brentford en League One lors d’une période de prêt au cours de la saison 2009-10, et a joué 81 fois pour la Roma lors d’une période de prêt entre 2015 et 2017.

Szczesny a été sélectionné 81 fois par la Pologne et l’Euro 2024 devrait être son septième tournoi international majeur avec son pays.

(Daniele Badolato – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)