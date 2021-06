Le gardien de but junior anglais Rohan Luthra s’apprête à quitter Crystal Palace après 11 ans passés au club londonien | Actualités footballistiques

Rohan Luthra est sur le point de quitter Crystal Palace après plus d’une décennie au club.

Le bouchon punjabi de 6 pieds 5 pouces a rejoint Palace à l’âge de huit ans et a fait ses débuts pour les U18 à seulement 15 ans. Il a signé son premier contrat professionnel dans le football avec les Eagles avant la saison dernière.

Sportive aux multiples talents, Luthra a obtenu une double bourse pour fréquenter la célèbre Whitgift School de Croydon, dont les anciens élèves comprennent le batteur anglais Jason Roy et les joueurs de rugby à XV Elliot Daly, Danny Cipriani et Marland Yarde.

Le joueur de 19 ans est devenu champion des écoles du comté d’Angleterre avec Whitgift et a passé deux ans à jouer dans la même équipe que Chelsea et l’ailier anglais Callum Hudson-Odoi.

Le duo a remporté deux coupes nationales consécutives de l’Association de football des écoles indépendantes, Luthra gardant sa cage inviolée et Hudson-Odoi marquant un triplé lors d’une victoire 3-0 lors de la finale de 2014.

















L’ancien attaquant de Crystal Palace, Clinton Morrison, pense que Sean Dyche ou Chris Wilder pourraient être de bonnes options pour succéder à Roy Hodgson à Selhurst Park



Le départ imminent de Luthra de Palace ne laissera que trois footballeurs britanniques d’Asie du Sud sous contrat professionnel en Premier League – Hamza Choudhury de Leicester City, le milieu de terrain offensif de Tottenham Dilan Markanday et le jeune de Manchester United Zidane Iqbal.

Le milieu de terrain de Leicester Choudhury est le seul des trois à avoir une expérience senior.

















Hamza Choudhury entrant dans l’histoire avec Leicester en tant que vainqueur de la FA Cup britannique d’Asie du Sud doit être souligné et célébré, a déclaré le tout premier membre musulman du FA Council, Yunus Lunat, à Sky Sports News



L’arrière latéral gallois Neil Taylor, dont la mère est née et a grandi dans la ville indienne de Kolkata, a quitté Aston Villa vendredi dernier après l’expiration de son contrat.

Taylor, qui a fait plus de 100 apparitions à Villa, aidant le club à obtenir une promotion en Premier League en 2019, a été lié à un déménagement en Turquie.

« Ce fut un privilège de jouer pour ce club de football », a déclaré Taylor dans un message d’adieu aux supporters de Villa.

« Au début de cette période, le club était dans une position précaire dans une ligue à laquelle il n’appartenait pas. Quatre ans et demi plus tard, le club est dans un endroit merveilleux, avec des propriétaires qui envisagent de le reprendre. les plus hauts échelons du football !

« Même si petit, je suis fier d’avoir fait partie de ce processus. Les fans et les membres du personnel qui ont servi le club pendant si longtemps ont maintenant le sourire aux lèvres et sont pleins d’optimisme ! Au nom de moi et de mon famille, merci. UTV (Up the Villa). »

Le départ de Taylor est intervenu quatre jours seulement après que le jeune pendjabi Arjan Raikhy a joué un rôle de premier plan dans la victoire finale de la FA Youth Cup d’Aston Villa contre Liverpool à Villa Park.

















Le co-fondateur de Punjabi Villans, Ricky Cheema, a déclaré que la communauté sud-asiatique britannique avait un « amour pur » pour Arjan Raikhy avant l’apparition du jeune pour Aston Villa lors de la finale de la FA Youth Cup contre Liverpool.



Raikhy a fait sa quatrième passe décisive en cinq matches de FA Youth Cup avec une réduction précise pour Ben Chrisene pour ouvrir le score lors d’une victoire 2-1 pour Villa alors qu’ils soulevaient le trophée pour la quatrième fois de leur histoire.

Le milieu de terrain de 18 ans a été nommé homme du match car il est devenu le premier sud-asiatique britannique à remporter la compétition depuis qu’Anwar Uddin a été capitaine de West Ham à la gloire de la FA Youth Cup en 1999.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

