Le club de la Super League indienne (ISL), le Hyderabad FC, a accordé vendredi une prolongation d’un an à son gardien expérimenté Laxmikant Kattimani. Le contrat du gardien né à Goa durera jusqu’à la fin de la saison 2021-22.

Le joueur de 31 ans a été avec Hyderabad FC dès sa première saison dans la ligue en 2019-2020 et est devenu son premier choix sous la barre lors de la saison ISL récemment conclue.

«J’ai maintenant passé deux ans avec le club et je suis vraiment heureux ici. Je connais assez bien le club et les personnes impliquées et c’était une décision facile pour moi de prolonger mon temps avec Hyderabad FC », a déclaré Kattimani, après avoir signé le contrat.

L’entraîneur-chef du Hyderabad FC, Manuel Marquez, a déclaré: «Kattimani est un très bon gardien. Il n’est pas seulement bon avec son arrêt de tir, mais il est également très calme avec ses pieds. Il est confiant en jouant de l’arrière et convient vraiment bien à notre système. «

Avec 59 apparitions à l’ISL à ce jour, Kattimani était un membre crucial de l’équipe du Hyderabad FC qui a terminé cinquième du championnat la saison dernière, et Marquez pense que son expérience sera essentielle la saison prochaine.

«Nous avons une équipe très jeune à Hyderabad FC et nous avons besoin de joueurs expérimentés comme Kattimani. C’est un excellent gardien, une personne formidable et il est heureux d’aider les jeunes de l’équipe et nous sommes heureux de conserver ses services pour une autre saison », a déclaré Marquez.

Au cours de l’ISL 2020-2021, Kattimani a gardé six draps propres en 14 matchs, concédant moins d’un but par match.

