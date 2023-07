Le gardien de but du Hertha Berlin suspendu après une prétendue bagarre qui a laissé un homme à l’hôpital | Nouvelles du monde

L’équipe de Bundesliga, le Hertha Berlin, a suspendu son gardien de but Marius Gersbeck lors d’une enquête policière sur son implication présumée dans une bagarre avec un autre homme qui a ensuite dû être hospitalisé.

Gersbeck a été suspendu « jusqu’à nouvel ordre » selon une décision prise lundi par le directeur général de Hertha Thomas E. Herrich et le directeur sportif Benjamin Weber.

« La raison de la suspension sont les circonstances présumées autour du camp d’entraînement de Zell am See en Autriche », a déclaré le club.

M. Herrich a ajouté que le gardien de 28 ans « avait quitté l’hôtel de l’équipe sans autorisation ».

Le club a déclaré plus tôt lundi que Gersbeck avait quitté son camp d’entraînement la veille et qu’il ne souhaitait pas faire d’autres commentaires sur la situation pendant que les officiers enquêtaient.

Il n’a pas précisé si Gersbeck, qui n’est revenu au Hertha du côté allemand du Karlsruher SC que le mois dernier, restera au club après l’incident présumé.

La police de Salzbourg a déclaré dimanche dans un communiqué qu' »un Allemand de 28 ans et un habitant de 22 ans se sont disputés dans une rue de la ville de Zell am See » la nuit précédente.

Ils ont ajouté que la dispute « avait dégénéré en une altercation physique », laissant le jeune homme avec des blessures non précisées et qu’il avait été emmené dans un hôpital local.

Lire plus de nouvelles du monde :

L’hôpital secret de la jungle en première ligne

États hostiles utilisant des « gangs du crime organisé »

Un homme et un chien survivent à des mois perdus en mer

Hertha a ramené Gersbeck dans le club de sa ville natale pour un montant de 300 000 euros (257 000 £).

Gersbeck a des liens avec les ultra-fans de l’équipe – faisant référence à une partie de la base de fans du club réputée pour son fervent soutien.

Il avait été considéré comme une figure clé pour aider Hertha à sortir de sa crise après que l’équipe ait été reléguée de l’élite allemande en mai.