Le gardien de but de Manchester United, David De Gea, prêt à déménager en Arabie saoudite: rapport

Le gardien de but de Manchester United, David De Gea, pourrait être sur le point de déplacer le club saoudien d’Al Nassr.

L’Espagnol était autrefois considéré comme l’un des meilleurs au monde entre les bâtons, mais il a fait l’objet d’une surveillance accrue ces dernières années. L’arrivée d’Erik ten Hag a vu Manchester United mettre davantage l’accent sur le gardien de but jouant à l’arrière – et malgré le maintien de De Gea comme son n ° 1 toute la saison à Old Trafford, le club l’a maintenant libéré, mais reste en discussion sur son avenir selon le Norme du soir.

« Je ne dirai pas qu’il sera toujours mon n°1, car dans un club comme Manchester United, il doit y avoir de la compétition à tous les postes », a déclaré Ten Hag. Les temps. « Vous ne pouvez pas le faire avec 11 joueurs. C’est impossible. Vous avez besoin de postes doubles.

Erik ten Hag a laissé entendre que David De Gea serait le gardien n ° 2 la saison prochaine s’il restait (Crédit image : Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Selon le courrierl’équipe saoudienne d’Al Nassr prévoit de réunir De Gea avec l’ancien coéquipier de United Cristiano Ronaldo dans la Saudi Pro League.

On pourrait s’attendre à ce que De Gea perçoive 250 000 £ par semaine de salaire s’il faisait le changement.

United, quant à lui, reste en pourparlers pour Andre Onana, selon Sports du ciel.

« Il y a de l’optimisme qu’une proposition d’environ 40 millions de livres sterling à l’avance plus 5 millions de livres sterling de modules complémentaires (52,5 millions d’euros) pourrait obtenir un accord sur la ligne », selon le rapport.

Andre Onana est recherché par Manchester United (Crédit image : Claudio Villa/Getty Images)

Onana a déjà travaillé avec Ten Hag à l’Ajax et n’a passé qu’une saison à l’Inter Milan, finaliste de la Ligue des champions, après avoir rejoint la Serie A il y a 12 mois.

Le poste de Nottinghamquant à lui, rapporte que Dean Henderson est en pourparlers avec Nottingham Forest au sujet d’un déménagement permanent.

Plus d’articles sur Manchester United

Informations sur les transferts de Manchester United fait le tour, les Red Devils étant censés être à la recherche de plusieurs stars cet été.

Andre Onana est recherché dans le but, Rasmus Hojlund et Randal Kolo Muani sont recherchés d’emblée, tandis que Wonderkid Vitor Roque a été lié, aussi. Ado portugaise Joao Neves est sur le radartandis que son compatriote Goncalo Ramos est dans le collimateur. United s’est également renseigné sur Theo Hernandezalors que Jadon Sancho a été mis en vente.

Entre-temps, Marcus Rashford semble prêt à rester avec un nouveau contrat exceptionnel.