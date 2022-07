Le gardien de but de l’USMNT Zack Steffen quitte Man City pour Middlesbrough en prêt d’une saison

Le gardien des États-Unis et de Manchester City, Zack Steffen, a rejoint Middlesbrough avec un prêt d’une saison, a-t-on annoncé mardi.

Steffen, qui a signé avec les champions de Premier League de Columbus Crew en 2019, a passé les deux dernières saisons en tant que principal remplaçant de Ederson, gardant huit draps propres en 21 apparitions dans toutes les compétitions. Il n’a fait que deux apparitions en Premier League.

“Je pense que c’est un gros coup pour nous et je suis donc ravi que nous ayons fait venir Zack”, a déclaré le patron de Middlesbrough, Chris Wilder. dit dans un communiqué.

“Nous savions que nous devions améliorer le département des gardiens de but. Nous avons fait venir Liam Roberts et maintenant nous ajoutons Zack qui vient de signer un contrat de quatre ans et demi avec Man City.

“Man City ne distribue pas de contrats de quatre ans et demi s’ils n’en pensent rien.

“Tout le monde connaît sa situation, il avait besoin de jouer à cause de la Coupe du monde. Il avait un accord avec Man City, mais il aurait pu facilement rester là et s’asseoir confortablement en tant que numéro deux. Il voulait sortir et il a accepté de venir ici .”

Pour Steffen, cette décision garantira un temps de jeu constant et lui donnera une meilleure chance de gagner une place de titulaire pour les États-Unis à la Coupe du monde.

Steffen est l’une des trois options basées en Europe pour les États-Unis – avec Matt Turner d’Arsenal et Ethan Horvath de Nottingham Forest – qui ont dû faire face à la perspective de minutes limitées en équipe première dans la préparation du tournoi.

Steffen n’a pas joué pour les États-Unis lors de ses quatre matches de juin, pour ce que l’équipe a qualifié de raisons familiales. Il a fait 29 apparitions internationales depuis ses débuts en 2016, dont six fois lors des qualifications pour la Coupe du monde.