Le gardien de but de l’USMNT, Matt Turner, frappe les circuits d’entraînement au bâton avant le match des Cardinals

Avant que Matt Turner ne devienne gardien de but avec Arsenal et l’équipe nationale masculine des États-Unis, il était joueur de baseball.

Et Turner semble avoir encore quelques compétences. Turner a eu la chance de montrer son doux coup de circuit en s’entraînant au bâton à Saint-Louis avant que les Cardinals affrontent les Astros de Houston mardi – et en frappant quatre circuits:

Turner affirme que ses antécédents de baseball l’ont aidé en tant que gardien de but, disant à MLB Network que son expérience unique a influencé son style de jeu.

« J’ai créé mon propre style. J’ai pris des éléments de tous les sports et je les ai ensuite utilisés efficacement pour me faciliter la tâche en tant que gardien de but », a déclaré Turner. « Je ne changerais rien à mon parcours multisports. »

Turner est l’un des rares vétérans de la Coupe du monde 2022 basés en Europe actuellement dans l’équipe USMNT pour la Gold Cup de la CONCACAF 2023, où son arrêt crucial d’un penalty a aidé les États-Unis à sauver un match nul 1-1 contre la Jamacia lors du premier match.

Matt Turner réalise un énorme arrêt sur penalty

Vous pouvez regarder le prochain match de phase de groupes de la Gold Cup de l’USMNT contre Saint-Kitts-et-Nevis à 21h30 HE sur FS1 et l’application FOX Sports.