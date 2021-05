Le gardien de but de Barcelone, Allemagne, Marc-Andre ter Stegen, manquera l’Euro 2020 en raison d’une blessure

Le gardien de Barcelone et de l’Allemagne, Marc-Andre ter Stegen, manquera le Championnat d’Europe de cet été après avoir décidé de suivre un traitement pour un problème de genou.

Ter Stegen, 29 ans, verra un spécialiste plus tard cette semaine en Suède et manquera le dernier match de la saison du Barça à Eibar, mais espère être pleinement en forme pour le début de la saison prochaine.

La décision intervient après la fin officielle des espoirs de titre du Barça dimanche, battu 2-1 par le Celta Vigo au Camp Nou.

« Ter Stegen subira une intervention thérapeutique sur le tendon rotulien de son genou droit jeudi à Malmö par le Dr Hakan Alfredson et sous la supervision des services médicaux du club », a déclaré Barca dans un déclaration.

L’international allemand a disputé 41 matches avec le Barça cette saison après son retour d’un problème au genou qui avait causé un certain inconfort lors de la campagne précédente.

Cependant, une source a déclaré à ESPN que les blessures n’étaient pas liées et a souligné que le traitement de cette semaine est une « intervention complémentaire » et non une opération, comme l’a fait écho Ter Stegen sur les réseaux sociaux.

« J’ai décidé avec l’équipe médicale du club que je ferais une intervention complémentaire sur mon genou », a-t-il écrit sur Instagram.

« Je suis triste de manquer l’Euro 2020 cet été avec l’Allemagne. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je serai fan à la maison pour soutenir mon pays, j’espère que nous le gagnerons! »

« Après la pause estivale, quand nous serons de retour sur le terrain, j’espère pouvoir jouer à nouveau avec les fans, ça me manque. »

Ter Stegen a remporté 25 sélections pour son pays, mais a eu du mal à déloger Manuel Neuer en tant que numéro 1 régulier de l’Allemagne, le gardien du Bayern Munich étant désormais certain de commencer entre les bâtons lors de la finale de cet été.