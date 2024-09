Le gardien d’Arsenal Jack Porter, 16 ans, devrait débuter en Carabao Cup : qui remplacera David Raya en cas de blessure ?

Le gardien de but de l’académie d’Arsenal, Jack Porter, âgé de 16 ans, devrait débuter le match du troisième tour de la Carabao Cup contre Bolton Wanderers.

Arsenal prend des précautions concernant la forme physique de son gardien de but de premier choix, David Raya, qui a quitté l’Etihad Stadium dimanche en montrant quelques signes de blessure.

L’expérimenté adjoint Neto est à égalité en coupe après avoir joué pour Bournemouth plus tôt dans la compétition et avec la recrue estivale de 18 ans Tommy Setford blessé, Mikel Arteta s’est tourné vers Porter pour le match de ce soir à l’Emirates Stadium.

Porter, qui n’a eu que 16 ans en juillet, s’entraîne de façon intermittente avec l’équipe première depuis la saison 2022-23. Il a été plus régulièrement présent à l’entraînement au cours des dernières semaines et a fait bonne impression avec sa maniabilité, sa capacité à jouer au ballon et sa personnalité confiante.

Cet été, Porter a signé les conditions officielles de sa bourse. Il a continué son développement avec l’équipe des moins de 18 ans d’Arsenal, en travaillant en étroite collaboration avec le responsable du gardien de but de l’académie, Mark Mason, pour le préparer à ce genre d’opportunité. Ses performances lui ont valu une reconnaissance au niveau international avec l’équipe d’Angleterre des moins de 17 ans.

Porter a déjà eu l’occasion de s’acclimater à l’environnement de l’équipe première. Lorsque Arsenal s’est rendu en déplacement pour affronter l’Atalanta en Ligue des champions, Porter a été appelé sur le banc des remplaçants. Sa sélection contre Bolton est une preuve significative de confiance en son potentiel.

Si Porter joue contre Bolton, il deviendra le deuxième plus jeune débutant d’Arsenal derrière Ethan Nwaneri, qui a participé à un match de Premier League contre Brentford à l’âge de 15 ans et 181 jours en septembre 2022. Porter a 16 ans et 72 jours et sa sélection ferait descendre Cesc Febregas (16 ans et 177 jours) à la troisième place de la liste des plus jeunes joueurs de l’histoire d’Arsenal.

La blessure de Raya semble être mineure et il devrait être en lice pour affronter Leicester City en Premier League ce week-end.

L’équipe d’Arsenal pour le match contre Bolton devrait par ailleurs être un mélange de jeunes et d’expérimentés. Des membres expérimentés de l’équipe première, dont Gabriel Jesus et Raheem Sterling, devraient rejoindre des espoirs de l’académie comme Nwaneri et Myles Lewis-Skelly dans le XI d’Arsenal.

