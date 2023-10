Le gardien d’Arsenal, David Raya, révèle comment lui et Aaron Ramsdale se « poussent »

Le gardien d’Arsenal, David Raya, a révélé à quoi ressemble sa relation avec son coéquipier Aaron Ramsdale.

Depuis qu’elle a rejoint Arsenal depuis Brentford dans le cadre d’un premier accord de prêt avec obligation d’achat, Raya est apparemment devenue le gardien de premier choix de Mikel Arteta. Titulaire des six des six derniers matchs pour lesquels il a été disponible, Raya a évincé Ramsdale de la formation de départ, ce qui a amené beaucoup à s’interroger sur la relation entre les deux.

Le gardien espagnol a cependant tempéré toute tension entre les deux hommes, affirmant qu’ils s’entendent tous les deux très bien et travaillent dur pour s’assurer que chacun joue au mieux de ses capacités.

Raya est devenue la n°1 incontestée (Crédit image : Getty Images)

« La relation? C’est très bien », a déclaré Raya L’Athlétisme. « En fin de compte, nous sommes amis, c’est la chose la plus importante. Nous avons une relation très saine. Il n’y a pas de problème.

« On se pousse tous les jours à l’entraînement : quand il est un peu déprimé, je le pousse, et quand je suis un peu déprimé (il fait pareil). Nous entraînons trois gardiens, quatre au maximum, des heures par semaine, et il faut ce genre de relation car sinon, l’entraînement ne va pas se passer bien.

« Je n’aime pas regarder vers l’avenir, j’aime regarder le jour le jour… mais la fin parfaite serait de remporter un titre avec Arsenal, d’être appelé en équipe nationale pour le Championnat d’Europe, et faire un bon tournoi.

Ramsdale a dû se contenter d’une place sur le banc récemment (Crédit image : Getty Images)

Bien qu’il ait déclaré qu’il n’y aurait pas de n°1 clair lorsque Raya rejoindrait Arsenal en août, Arteta a clairement fait connaître son option préférée au cours des deux derniers mois.

Le joueur de 28 ans a jusqu’à présent récompensé cette confiance en lui, gardant quatre feuilles blanches en six matchs alors que les Gunners cherchent à concourir à la fois en Premier League et en Ligue des champions cette saison.

