Le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale frappé par un fan après sa victoire sur Tottenham

Aaron Ramsdale a semblé avoir été frappé par un supporter de Tottenham Hotspur après la victoire 2-0 d’Arsenal dans le derby du nord de Londres dimanche.

Ramsdale, qui a été impliqué dans un incident avec l’attaquant des Spurs Richarlison quelques instants plus tôt, récupérait ses gants de gardien derrière le but après le coup de sifflet final lorsqu’un fan a semblé lui donner un coup de pied.

Une mêlée s’est ensuivie avec plusieurs joueurs des deux équipes, mais le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a rapidement fait partir ses joueurs, y compris Ramsdale, pour célébrer devant leurs propres fans.

“Les fans des Spurs m’en ont donné tout au long du match”, a déclaré Ramsdale après le match. “J’en rendais un peu. Les gens à qui je l’ai donné l’ont salué en termes sportifs, mais un fan a essayé de me donner un petit coup de poing dans le dos.

“C’est dommage car ce n’est qu’un match de football à la fin de la journée. Les deux groupes de joueurs ont essayé de m’éloigner, mais heureusement, rien de trop grave ne s’est produit. C’est un goût amer, mais je suis sûr que nous le ferons profitez-en quand nous retournerons dans le vestiaire.”

Tottenham a déclaré qu’il travaillerait avec les autorités locales et Arsenal pour aider à identifier le fan qui a expulsé Ramsdale et qu’il est prêt à agir une fois qu’il l’aura fait.

“Le club a examiné ses images de vidéosurveillance pour identifier le supporter et travaillera avec la police du Met, Arsenal et Aaron Ramsdale pour prendre les mesures les plus fortes possibles, y compris une interdiction immédiate du stade Tottenham Hotspur”, a déclaré les Spurs dans un communiqué après le match. .

L’Association des footballeurs professionnels a publié une déclaration après le match, déclarant: “La violence envers les joueurs est totalement inacceptable. Ce type d’incidents se produit beaucoup trop souvent.

“Les joueurs ont le droit d’être en sécurité sur leur lieu de travail. Lorsqu’un joueur est attaqué, nous nous attendons à ce que les lois et réglementations en place pour protéger les joueurs soient correctement appliquées.

Aaron Ramsdale a été impliqué dans une altercation à la fin du match Tottenham contre Arsenal Premier League. Photo par ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

“En tant que syndicat des joueurs, nous traitons cela comme une question prioritaire. Nous continuerons à travailler avec les autorités pour exiger que les joueurs et le personnel soient mieux protégés sur leur lieu de travail.”

La FA a fait écho aux sentiments de la PFA dans sa déclaration peu de temps après : “Nous condamnons fermement l’incident impliquant un spectateur qui a suivi le match de Premier League d’aujourd’hui entre Tottenham et Arsenal. C’est un comportement totalement inacceptable et nous travaillerons avec la police, les autorités compétentes. autorités et les clubs pour s’assurer que les mesures appropriées sont prises.”

Pendant ce temps, le patron des Spurs, Antonio Conte, n’était pas satisfait de l’action du fan, appelant ceux qui se trouvaient dans les tribunes à respecter les joueurs sur le terrain.

“À chaque instant, nous devons faire preuve de respect”, a déclaré Conte. “Si on veut du respect, il faut montrer du respect. Honnêtement, je n’ai pas vu ça. Mais si ça arrivait, ce genre de situation c’est sûr, je n’aimais pas ça.”

L’incident est survenu après que les dirigeants de la Premier League, Arsenal, ont organisé une masterclass pour submerger Tottenham et étendre l’écart au sommet à huit points. Ramsdale avait été une figure clé de la victoire, reniant Harry Kane à plusieurs reprises.

“Le manager a également mentionné que lors des derniers derbies du nord de Londres, nous n’avions pas gardé une feuille blanche, ce qui m’a un peu stimulé”, a ajouté Ramsdale. “Nous méritions l’avance de deux buts et méritions peut-être plus.”

Cette victoire place Arsenal à 47 points en 18 matchs, huit devant Manchester City, avec Newcastle United (qui a joué un match de plus) et Manchester United un autre point en arrière.