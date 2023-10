Le gardien d’Arsenal, Aaron Ramsale, est « putain de bizarre », déclare son ancien coéquipier

Le gardien de l’USMNT, Matt Turner, a décrit son ancien coéquipier d’Arsenal, Aaron Ramsdale, comme « putain de bizarre ».

Turner a passé la saison dernière à Arsenal et a fait sept apparitions en tant que doublure de Ramsdale, participant à des matchs de Coupe et de Ligue Europa pour les Gunners.

Le joueur de 29 ans, qui compte 33 sélections pour les États-Unis, a ensuite rejoint Nottingham Forest cet été.

Parler à CBS Sportsil a désigné Ramsdale et le gardien américain Bobby Shuttleworth comme les « plus bizarres » qu’il connaisse à son poste.

« Le plus étrange, c’est Bobby Shuttleworth, c’était le premier gardien de but que j’ai jamais vu, et j’étais comme oh mon Dieu, ce type est fou – ou Aaron Ramsdale », a-t-il déclaré. «

Il est aussi fou, ce type. Ouais, il est vraiment bizarre mais je l’aime. »

Lorsqu’on lui a demandé de préciser la personnalité de Ramsdale, il a répondu : « Il est juste excentrique, il a un peu de flair dans son jeu, il est très opposé à moi dans ce sens, sur le terrain et en dehors du terrain. »

Ramsdale a vu peu d’opportunités en équipe première au cours des dernières semaines, ne commençant qu’un seul des six derniers matches des Gunners toutes compétitions confondues – la victoire de la Coupe Carabao contre Brentford.

Cependant, l’international anglais pourrait être de retour dans la course après que la recrue estivale David Raya ait commis une grosse erreur lors de la défaite 2-1 d’Arsenal à Lens en Ligue des champions mardi soir.

Plus d’histoires d’Arsenal

Dans un entretien exclusif avec FourFourTwoDeclan Rice a parlé des aspirations d’Arsenal pour cette saison et au-delà, affirmant que les Gunners peuvent rivaliser avec les meilleurs chez eux et en Europe.

Pendant ce temps, les experts de Sky Sports ont discuté de la situation impliquant les deux gardiens d’Arsenal, avec Jamie Carragher estimant que l’un d’eux devra partir le club le plus tôt possible.

Et Ramsdale a déjà été associé à un éloignement du nord de Londres, avec Chelsea et le Bayern Munich seraient enthousiastes sur l’international anglais.