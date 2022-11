Le gardien camerounais Andre Onana exclu de l’équipe pour “raisons disciplinaires”

AL WAKRAH, Qatar – Le gardien camerounais Andre Onana a été exclu de l’équipe lors du match nul 3-3 contre la Serbie lundi pour des “raisons disciplinaires” et sa disponibilité pour le match de vendredi contre le Brésil n’a pas encore été déterminée, selon l’entraîneur Rigobert Chanson.

“Pour le moment, j’ai dû attendre et nous verrons s’il va rester avec nous”, a déclaré Song par l’intermédiaire d’un interprète. “C’est à lui aussi dans une certaine mesure. Donc, tu vas devoir accepter de respecter les règles pour peut-être revenir dans l’équipe.”

Le gardien de but de l’Inter Milan a été une omission surprise lorsque la feuille d’équipe a été publiée avant le match, étant donné qu’il a débuté la défaite 1-0 de son équipe contre la Suisse la semaine dernière. Il a été remplacé dans le onze de départ par Devis Epassy, ​​qui joue pour Abha en Arabie saoudite.

“Je suis responsable et si des décisions doivent être prises, je suis tout à fait prêt à le faire”, a ajouté Song. “Ce qui m’intéresse, ce sont les joueurs que j’ai à ma disposition. Et dans quelques jours, nous aurons un très gros match.

“Le problème est qu’André a maintenant été exclu pour des raisons disciplinaires. Dans un groupe, vous devez vous attendre aux règles [to] s’appliquer à tout le monde. Et je préfère faire en sorte que les équipes priment sur les individus. je pense [I] devait prendre cette décision et c’était quelque chose qui devait arriver. Tous ceux qui ont été choisis étaient capables et ceux qui ne voulaient pas en faire partie, alors cela peut être jugé.”

Song n’était pas disposé à fournir des détails spécifiques sur l’exclusion d’Onana et a déclaré qu’il serait temps de discuter de la question plus en détail à l’avenir.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Onana et Song se sont affrontés sur l’approche défensive préférée de l’entraîneur.

Le Cameroun traînait 3-1 au début de la seconde mi-temps avant que deux buts ne sauvent un point, mettant fin à la séquence de huit défaites consécutives de l’équipe en Coupe du monde remontant à 2002. Ce n’était que la 23e fois en 450 matches de Coupe du monde qu’une équipe revenait d’un deux -déficit d’objectif pour obtenir un résultat.