Le gardien belge Arne Espeel décède quelques instants après avoir sauvé un penalty

Dans une tournure des événements choquante, le gardien belge de 25 ans Arne Espeel est décédé après s’être effondré sur le terrain samedi, quelques instants après avoir sauvé un penalty pour une équipe amateur.

Comme l’ont rapporté Reuters et les médias belges, Espeel a sauvé le coup de pied mais est tombé au sol immédiatement après. Les services d’urgence se sont précipités pour l’aider avec un défibrillateur mais il a été déclaré mort peu de temps après avoir été transporté à l’hôpital.

Selon les informations, plus de 1 000 personnes se sont présentées pour rendre hommage au footballeur décédé.

“C’est une catastrophe et un choc pour tout le monde. Arne avait été avec le club toute sa vie et était très aimé. C’était un garçon merveilleusement sympathique, toujours de bonne humeur et prêt à aider. C’est vraiment un coup dur. D’abord pour sa famille et aussi pour tout notre club”, a déclaré Patrick Rotsaert, directeur sportif de Winkel.

Winkel Sport B, qui évolue dans la deuxième division provinciale du West Brabant en Belgique, menait 2-1 contre Westrozebeke lorsque leurs adversaires ont écopé d’un penalty en seconde période.

“Winkel Sport est profondément endeuillé par le décès soudain d’Arne Espeel. Nous souhaitons à la famille et aux amis d’Arne nos plus sincères condoléances pour cette lourde perte. Le football est une réflexion après coup », a déclaré le club dans un communiqué.

