Le gardien argentin en colère Emiliano Martinez lance des abus au camp néerlandais après une séance de tirs au but

Emiliano Martinez était le héros de l’Argentine puisqu’il a sauvé deux pénalités lors de la fusillade pour envoyer son équipe en demi-finale après que leur affrontement en quart de finale avec les Pays-Bas se soit terminé 2-2 dans le temps réglementaire. Les joueurs des deux équipes se sont affrontés pendant le match avec l’arbitre distribuant jusqu’à 15 cartons et une bagarre a éclaté tard dans le match lorsqu’un joueur argentin a lancé une balle perdue vers les Néerlandais.

Martinez était tout excité et un clip a émergé du gardien argentin se lançant dans un abus classé X contre les Pays-Bas creusé après le match.

“Gardez votre bouche fermée, putain de connard ! Je t’ai baisé deux fois !” aurait dit Martinez.

Martinez a ensuite visé l’entraîneur néerlandais Louis van Gaal. “J’ai entendu Van Gaal dire” nous avons un avantage aux tirs au but, si nous allons aux tirs au but, nous gagnons. Je pense qu’il doit se taire”, a déclaré Martinez.

Martinez a également critiqué l’arbitre, le qualifiant d’inutile.

«Je pense que nous avons très bien contrôlé le jeu. Nous avons mené 2-0 mais l’arbitre a commencé à tout leur donner. Tout d’un coup une bonne tête pour eux et tout chamboulé. L’arbitre a ajouté 10 minutes sans raison”, a-t-il déclaré.

«Il leur a donné des coups francs à l’extérieur de la surface deux, trois fois. Il voulait juste qu’ils marquent, c’est tout, alors j’espère que nous n’avons plus cet arbitre. Il est inutile”, a-t-il ajouté.

Lionel Messi a également critiqué Van Gaal, l’accusant d’être irrespectueux.

“Je me sens manqué de respect par Van Gaal après ses commentaires d’avant-match et certains joueurs néerlandais ont trop parlé pendant le match”, a déclaré Messi. “Van Gaal dit qu’il joue un bon football, puis il avance dans la surface et commence à lancer de longues balles. méritait de passer et c’est ce qui s’est passé.”

