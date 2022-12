Le gardien argentin Emiliano Martinez sur l’héroïsme des tirs au but de la finale de la Coupe du monde: “J’ai fait mon truc”

L’Argentine a souffert avant de décrocher son premier titre de Coupe du monde en 36 ans, après avoir gaspillé une avance à deux reprises, y compris en prolongation avant de devancer la France, championne en titre, 4-2 aux tirs au but en finale dimanche.

“C’était un match où nous avons souffert”, a déclaré le gardien argentin Emiliano Martinez, qui a sauvé un penalty lors de la séance de tirs au but dimanche mais avait également sauvé deux autres tirs au but en quart de finale contre les Pays-Bas.

“Deux coups de merde et ils [France] nivelé. Ils leur donnent un autre penalty, ils ont marqué. Dieu merci, plus tard, j’ai fait mon truc, ce dont je rêvais.”

Ce fut une finale dramatique avec l’Argentine qui a d’abord gaspillé une avance de deux buts en temps réglementaire, puis est revenue devant en prolongation avec le deuxième but de Lionel Messi avant que Kylian Mbappe ne termine son triplé au niveau 3-3 à la 118e minute avec une deuxième pénalité qui a forcé la fusillade.

“Il n’aurait pas pu y avoir de Coupe du monde dont j’ai rêvé comme ça. J’étais calme pendant les tirs au but”, a déclaré Martinez.

Emiliano Martinez sauve le penalty de Kingsley Coman. Alex Pantling/Getty Images

Pour l’entraîneur de l’Argentine Lionel Scaloni, ce fut une fin cinglante d’un tournoi mouvementé et il n’a pas pu retenir ses larmes après le coup de sifflet final.

“Je ne peux pas croire que nous ayons autant souffert dans un match parfait. Incroyable, mais cette équipe répond à tout”, a déclaré Scaloni.

“Je suis fier du travail qu’ils ont fait. C’est un groupe passionnant. Avec les coups que nous avons reçus aujourd’hui, avec les tirages au sort, cela vous rend ému. Je veux dire aux gens de profiter, c’est un moment historique pour notre pays.”

C’était le troisième titre mondial pour l’Argentine et le premier depuis que feu Diego Maradona avait remporté le trophée presque à lui seul en 1986.

Pour les joueurs argentins et le capitaine Messi, qui ont marqué deux fois en 120 minutes avant de marquer également lors des tirs au but, c’était le plus gros titre de leur carrière.

L’équipe argentine de Messi avait atteint la finale en 2014, mais à cette occasion, elle a terminé deuxième derrière l’Allemagne.

“Je ne l’oublierai jamais. Nous avons dû souffrir mais nous méritions de gagner”, a déclaré le défenseur argentin Rodrigo De Paul. “Nous avons battu les derniers champions, c’est une joie que je ne peux pas mettre en mots.

“Je suis fier d’être né en Argentine et aujourd’hui nous sommes au sommet du monde.”