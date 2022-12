Le gardien argentin Emiliano Martinez est accueilli en héros dans sa ville natale après le triomphe de la Coupe du monde

Le gardien argentin Emiliano Martinez, vainqueur de la Coupe du monde, a été accueilli par une foule estimée à 100 000 personnes dans sa ville natale, Mar de Plata.

C’était le troisième titre de l’Argentine, mais Martinez est le premier vainqueur de la Coupe du monde de la station balnéaire au sud de Buenos Aires, où le joueur de tennis Guillermo Vilas était auparavant la personnalité sportive la plus célèbre.

Martinez a montré à la foule devant la plage jeudi son trophée de gardien de but du tournoi et leur a dit que ce n’était “pas seulement pour moi mais pour tous les enfants, les petits gardiens de but, qui rêvent d’aller chercher la quatrième étoile”.

“C’est une belle chose, qu’un gardien de but reçoive cette reconnaissance car elle est presque toujours accordée aux attaquants”, a déclaré Martinez, qui a quitté l’Argentine à 17 ans pour rejoindre Arsenal en Angleterre et joue désormais pour Aston Villa en Premier League.

Il s’est forgé une réputation de spécialiste des tirs au but après son succès en finale de la Copa America 2021 contre le Brésil puis contre la France à Doha.

“Aux tirs au but, je deviens fort et je sais que les gens me respectent, je le sais parce que les joueurs adverses me l’ont dit”, a-t-il déclaré.

Martinez a défendu sa stratégie consistant à tenter de déconcerter les tireurs de penalty.

“Lorsque vous tirez le premier penalty d’une finale mondiale, vous savez que l’autre gars va être très nerveux”, a-t-il déclaré. “J’essaie de jouer avec eux, de repousser un peu le ballon, de leur parler.”

La ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a critiqué vendredi Martinez pour s’être moquée de la star française Kylian Mbappé après la finale de la Coupe du monde.

«Cet Emiliano Martinez ne se distingue pas. C’est plutôt pathétique”, a-t-elle déclaré.

