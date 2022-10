Le gardien américain Matt Turner exclu de la Ligue Europa en raison d’un problème à l’aine

Le gardien d’Arsenal, Matt Turner, a raté le match de la Ligue Europa de jeudi soir au PSV Eindhoven, ajoutant un autre souci de blessure pour l’équipe nationale masculine des États-Unis avant la Coupe du monde.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que Turner avait ressenti une “gêne” à l’aine à l’entraînement mercredi, forçant le club à se tourner vers le gardien n°1 Aaron Ramsdale, qui a fait ses débuts en Ligue Europa lors d’une défaite 2-0 contre le PSV.

“Hier à l’entraînement, il avait un peu mal à l’aine et il a essayé ce matin mais il n’allait pas bien alors Aaron a dû jouer”, a déclaré Arteta. “Nous devons l’évaluer, mais cela ne ressemblait pas à une blessure grave”.

Turner, 28 ans, n’a disputé que quatre matchs depuis son transfert aux Gunners l’été dernier en provenance de la New England Revolution de la Major League Soccer. Arsenal a encore un match en Ligue Europa avant la Coupe du monde, contre Zurich le 3 novembre.

Turner a été écarté du 2 février au 30 avril après avoir joué pour les États-Unis lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Honduras à St. Paul, Minnesota, une nuit où la température du coup d’envoi était de 3 degrés Fahrenheit.

Turner est l’un des quatre principaux prétendants aux trois places de gardien de but de la formation américaine pour la Coupe du monde, qui sera annoncée le 9 novembre. Les autres sont Zack Steffen de Middlesbrough, Ethan Horvath de Luton Town et Sean Johnson du New York City FC.

Le milieu de terrain Tyler Adams a raté la défaite de Leeds en Premier League contre Fulham dimanche en raison d’une blessure non précisée, le manager Jesse Marsch affirmant qu’il est discutable pour le match de samedi à Liverpool.

De retour dans la Coupe du monde après avoir raté le tournoi de 2018, les États-Unis ouvrent contre le Pays de Galles le 21 novembre, affrontent l’Angleterre dans un match du Black Friday quatre jours plus tard et clôturent le jeu de groupe le 29 novembre contre l’Iran.

Tom Hamilton d’ESPN a contribué à ce rapport.