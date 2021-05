Le gardien allemand Marc-Andre ter Stegen manquera l’Euro 2020 avec un problème de genou

L’Allemand Marc-Andre ter Stegen manquera le Championnat d’Europe le mois prochain après que le gardien de Barcelone a déclaré lundi qu’il devait subir une intervention au genou.

Le joueur de 29 ans a joué les 90 minutes complètes lors de la défaite 2-1 à domicile dimanche contre le Celta Vigo, qui a mis fin au défi du titre de la Liga de Barcelone avec un match à jouer dans la saison.

«J’ai décidé avec l’équipe médicale du club que je ferais une intervention complémentaire sur mon genou. Je suis triste de manquer l’Euro 2020 cet été avec l’Allemagne », a écrit Ter Stegen sur Instagram https://www.instagram.com/p/CO-SpqmgAkZ/?igshid=hugobk66nn7i.

« Pour la première fois depuis de nombreuses années, je serai un fan à la maison pour soutenir mon pays, j’espère que nous gagnerons. »

Le gardien de but du Bayern Munich et capitaine allemand Manuel Neuer devrait débuter à l’Euro où ils sont dans le groupe F avec la Hongrie, le Portugal et la France, championne du monde, qu’ils affronteront lors de leur premier match le 15 juin à Munich.

