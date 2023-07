Le gardien All-Pro des Cowboys, Zack Martin, pourrait résister au camp d’entraînement

Les Cowboys de Dallas pourraient se passer de l’un de leurs meilleurs joueurs lors de l’ouverture du camp d’entraînement la semaine prochaine.

Zack Martin pourrait ne pas signaler parce qu’il n’est pas satisfait de sa situation contractuelle et parce que les Cowboys n’ont montré aucune volonté de le réparer, ESPN a rapporté mercredi. Le garde vedette pense qu’il est « terriblement sous-payé par rapport au marché ».

À l’aube de la saison 2023, le salaire annuel moyen de 14 millions de dollars de Martin est le neuvième plus élevé parmi tous les gardes de la NFL. Il est assis 6,5 millions de dollars derrière le garde des Falcons Chris Lindstrom, qui a le salaire annuel moyen le plus élevé à ce poste à 20,5 millions de dollars. Martin est également sixième parmi les gardes en argent garanti à 32 millions de dollars. C’est 9 millions de dollars de moins que la garantie de 41 millions de dollars du gardien des Colts Quenton Nelson dans son contrat.

Martin, 32 ans, entame la cinquième saison d’un contrat de 84 millions de dollars sur six ans qu’il a signé avant la saison 2018. Le produit de Notre Dame est l’un des meilleurs gardes de la ligue depuis que les Cowboys l’ont sélectionné au premier tour du repêchage de la NFL en 2014. Il a été un Pro Bowler au cours de huit de ses neuf saisons et a été nommé six fois dans la première équipe All-Pro, remportant cet honneur au cours de quatre des cinq dernières années.

Il a également rejoint l’illustre club Madden 99 mercrediobtenant une note globale de 99 pour Madden NFL 24. Il est le premier garde à remporter cet honneur en 20 ans, lorsque le joueur de ligne des Cowboys Larry Allen avait une note globale de 99 en 2003.

Les Cowboys ont un certain nombre de situations contractuelles auxquelles ils sont confrontés au début de la saison 2023. En plus de Martin demandant une augmentation de salaire, Dallas travaille sur des extensions pour CeeDee Lamb, Trevon Diggs et Terence Steele car tous les trois approchent de la fin de leurs contrats de recrue. Le propriétaire de l’équipe et directeur général Jerry Jones a également discuté récemment de la restructuration du contrat de Dak Prescott.

Le porteur de ballon Tony Pollard jouera sur une étiquette de franchise de 10,09 millions de dollars en 2023 après que lui et les Cowboys n’aient pas pu s’entendre sur une prolongation avant la date limite de lundi, reportant les pourparlers contractuels à la fin de la saison.

