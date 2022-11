DIXON – La banque alimentaire River Bend, en partenariat avec l’église catholique St. Patrick et le Dixon Community Food Pantry, effectuera une livraison de garde-manger mobile samedi matin au 612 Highland St.

L’inscription commence à 9 h 15 et la distribution aura lieu à 10 h. Plus d’informations peuvent être trouvées sur riverbendfoodbank.org et sur ses sites de médias sociaux.