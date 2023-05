Le garde Jack Teixeira, suspect d’une fuite au Pentagone, restera en prison en attendant son procès

WORCESTER, Mass. (AP) – Un membre de la Garde nationale aérienne du Massachusetts accusé d’avoir divulgué des documents militaires hautement classifiés restera derrière les barreaux en attendant son procès, a décidé vendredi un magistrat fédéral.

Le juge magistrat américain David Hennessy a déclaré que la libération de Jack Teixeira, 21 ans, présenterait un risque qu’il tente de fuir le pays ou fasse obstruction à la justice. Le juge a cité la « fascination de Teixeira pour les armes à feu », des déclarations en ligne troublantes et des avertissements des supérieurs militaires de Teixeira au sujet de sa gestion d’informations sensibles avant son arrestation.

La décision intervient après que les procureurs ont révélé que Teixeira avait des antécédents de rhétorique violente et avait été surpris par des collègues militaires des mois avant son arrestation en train de prendre des notes sur des informations classifiées ou de consulter des renseignements sans rapport avec son travail.

Teixeira est accusé d’avoir partagé des documents militaires classifiés sur Discord, une plateforme de médias sociaux populaire auprès des personnes jouant à des jeux en ligne. La brèche étonnante a exposé au monde des évaluations secrètes sans fard sur la guerre de la Russie en Ukraine, les capacités et les intérêts géopolitiques d’autres nations et d’autres problèmes de sécurité nationale.

Le juge a déclaré que l’affaire représentait « une violation profonde de la parole de l’accusé selon laquelle il protégerait les informations liées à la sécurité des États-Unis ».

« Qui a-t-il mis en danger ? Je veux dire, vous pourriez faire une liste aussi longue qu’un annuaire téléphonique », a déclaré Hennessy, y compris du personnel militaire, des travailleurs médicaux à l’étranger et des citoyens ukrainiens.

Le juge a indiqué qu’il avait trouvé les arguments des procureurs convaincants selon lesquels des adversaires américains qui pourraient être intéressés par l’extraction d’informations sur Teixeira pourraient faciliter son évasion.

« Les pays étrangers savent que cet accusé a été déloyal envers les États-Unis », a déclaré le juge. « Il ne semble pas du tout invraisemblable qu’un gouvernement étranger fasse une ouverture à cet accusé pour obtenir des informations. »

Teixeira a semblé ne montrer aucune émotion lorsqu’il a été conduit hors de la salle d’audience avec des menottes et des vêtements de prison orange. Il a souri à son père assis à l’avant alors qu’il se dirigeait vers l’audience à Worcester, Massachusetts, devant le tribunal fédéral.

Teixeira peut faire appel de la décision du juge, et Hennessy lui a dit « un autre juge pourrait arriver à une conclusion différente ». Le juge a déclaré que le soutien de la famille de Teixeira – qui a assisté à toutes les audiences du tribunal – est une raison impérieuse de libérer l’homme, mais ses inquiétudes l’emportent sur cela.

Dans une déclaration après l’audience, la famille de Teixeira a déclaré qu’elle était déçue du résultat, mais « nous réalisons qu’il y a un long chemin devant nous tous, et le bien-être et la sécurité de Jack sont notre priorité en ce moment. En tant que famille, nous sommes plus engagés que jamais et restons inébranlables et déterminés dans notre soutien total à Jack alors que nous continuons à avancer dans ce processus.

L’affaire très médiatisée est poursuivie par le bureau du procureur américain du Massachusetts, dont la chef – l’avocate américaine Rachael Rollins – a démissionné vendredi après que deux agences fédérales de surveillance ont découvert qu’elle avait commis une série de violations éthiques et juridiques.

Teixeira est derrière les barreaux depuis son arrestation le 13 avril sous l’inculpation, en vertu de la loi sur l’espionnage, de rétention et de transmission non autorisées d’informations classifiées de défense nationale. Il n’a pas encore inscrit de plaidoyer.

Les procureurs avaient exhorté le juge à garder Teixeira en prison, en partie à cause de son arsenal d’armes et de l’historique de ses déclarations en ligne, y compris une publication sur les réseaux sociaux de novembre dernier disant que, s’il réussissait, il aimerait tuer une « tonne de les gens » parce que ce serait « éliminer les faibles d’esprit ».

Ses avocats avaient pressé le juge de le remettre à son père, affirmant qu’il n’avait aucun antécédent criminel et un solide soutien familial pour s’assurer qu’il se présente au tribunal. Son avocat a déclaré le mois dernier qu’il n’avait « nulle part où fuir » et qu’il « répondrait des accusations » portées contre lui.

Les procureurs ont détaillé une histoire troublante remontant au lycée, où Teixeira a été suspendu en 2018 lorsqu’un camarade de classe l’a entendu parler de cocktails Molotov et d’autres armes ainsi que de menaces raciales. Sa première demande de carte d’identité d’armes à feu la même année a été refusée en raison des inquiétudes de la police concernant ces remarques.

Il a régulièrement fait des déclarations sur la violence et le meurtre sur les réseaux sociaux, et a également utilisé son ordinateur gouvernemental pour rechercher des fusillades de masse passées et des affrontements avec des agents fédéraux, selon les procureurs. Les procureurs ont déclaré qu’il gardait également son casier à armes à portée de son lit et qu’il contenait des armes de poing, des fusils à verrou, des fusils de chasse, une arme de grande capacité de type AK et un masque à gaz.

Le père de Teixeira a déclaré au juge qu’il avait retiré toutes les armes de son domicile et qu’il veillerait à ce que son fils respecte ses conditions avant le procès s’il était libéré. L’avocat de Teixeira a fait valoir que malgré les déclarations soulignées par les procureurs, il n’était pas un danger pour la communauté ni un risque de fuite.

Les procureurs ont révélé dans des documents judiciaires déposés cette semaine que les supérieurs de Teixeira avaient fait part de leurs inquiétudes au cours des mois précédant son arrestation au sujet de sa mauvaise gestion d’informations classifiées.

Il a été réprimandé à deux reprises par ses supérieurs en septembre et octobre, et a de nouveau été observé en février en train de consulter des informations « qui n’étaient pas liées à sa fonction principale et étaient liées au domaine du renseignement », selon des notes internes de la Garde nationale aérienne déposées au tribunal.

Les révélations ont soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles Teixeira a continué d’avoir accès aux secrets militaires après ce que les procureurs ont décrit comme « des actions préoccupantes » liées à sa gestion d’informations classifiées.

La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a été interrogée jeudi sur les raisons pour lesquelles les dirigeants de Teixeira n’ont pas agi après que les inquiétudes ont été soulevées. Singh a fait référence aux enquêtes du ministère de la Justice et de l’armée de l’air, et a déclaré que ces préoccupations et l’absence potentielle de réponse à celles-ci faisaient partie des domaines que les enquêtes examineraient.

____

Tucker a rapporté de Washington.

Alanna Durkin Richer et Eric Tucker, Associated Press