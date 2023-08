Le garde du corps massif de Lionel Messi à l’Inter Miami repéré par les fans

L’énorme garde du corps de l’Inter Miami de Lionel Messi a laissé Internet un peu frénétique. La figure massive a été repérée autour de l’Argentin à plusieurs reprises. Suivre Messi les jours de match et garder un œil sur lui sur la ligne de touche, la présence imposante du garde du corps a été assez difficile à ignorer. Le garde du corps a également été aperçu en train de suivre l’attaquant de l’Inter Miami dans le bus de l’équipe. La silhouette robuste garantit que les fans, les envahisseurs de terrain ou toute autre personne ne se trouvent pas à portée de main du légendaire footballeur argentin.

Il y a plusieurs clips, faisant des rondes sur les réseaux sociaux, dans lesquels on peut voir le garde du corps retirer doucement les mains des fans des épaules de Messi. Dans un autre clip, il a été vu en train de retirer un maillot argentin lancé sur Messi. Les détails sur l’identité du garde du corps n’ont toujours pas été confirmés. Le grand gentleman joue actuellement le rôle de Rodrigo de Paul, connu pour protéger Messi des dommages physiques sur le terrain lors des matches internationaux.

Messi a pris d’assaut Internet après avoir annoncé son transfert choquant vers l’Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) cet été. L’Argentin a accordé une interview à beIN Sports après l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain (PSG). Messi a même révélé qu’il n’avait plus l’intention de concourir en Europe. Messi a déclaré qu’au cours de ses deux années à Paris, il n’avait pas apprécié et était malheureux. Dans la même interview, il a également expliqué pourquoi il n’envisageait pas de retourner dans son club d’enfance, Barcelone. Messi a déclaré qu’il ne voulait pas être tenu responsable des décisions de transfert du club car sa signature nécessitait la vente de certains joueurs.

Le transfert de Lionel Messi à l’Inter Miami s’est jusqu’à présent avéré être un succès puisque les Herons devraient disputer la finale de la Coupe des ligues contre le Nashville SC le dimanche 20 août. Une victoire en finale marquera le 44e honneur de carrière senior de l’ancien joueur de Barcelone. . Cela aidera également Messi à surpasser son ancien coéquipier de Barcelone Dani Alves en tant que footballeur le plus décoré de l’histoire du football. Avant l’arrivée de Messi aux États-Unis, l’Inter Miami était dans une course horrible. Ils sont maintenant restés invaincus en six matchs dans lesquels le septuple vainqueur du Ballon d’Or a joué. Messi a réussi à marquer neuf fois lors de ces matches.