« Le garde du corps de Messi est plus rapide que… » : le garde de Lionel Messi attire l’attention pour avoir contrecarré les envahisseurs de terrain | MONTRE

Lionel Messi a pris vie aux États-Unis avec aplomb alors que l’arrivée du vainqueur argentin de la Coupe du monde sur les côtes de Miami a bouleversé pour le bien la fortune de l’Inter Miami, propriété de David Beckham.

Les performances du génie argentin ont fait s’arrêter le monde du football alors que le septuple vainqueur du Balon d’Or produit une performance impressionnante après l’autre.

Les supporters envahissant le terrain pendant les matchs essayant de se rapprocher du maître de Rosario sont devenus monnaie courante et c’est l’une des raisons pour lesquelles le propriétaire de l’équipe, Beckham, a nommé un garde du corps spécial pour accompagner et protéger le joueur de 36 ans des interférences et des perturbations indésirables.

Yassine Cheuko, l’homme engagé par la MLS pour assurer la sécurité de l’homme vedette de l’équipe, est un ancien US Navy Seal et un expert en arts martiaux mixtes.

Et lorsqu’un envahisseur du terrain a tenté de se rapprocher trop de Messi, Cheuko a démontré ses compétences d’une manière qui suggérait qu’il était l’homme idéal pour le poste alors qu’il sprintait depuis la ligne de touche jusqu’au centre du terrain, où Messi était alors positionné. et retint le fan enthousiaste.

La vidéo est devenue virale en ligne avec des fans faisant une fouille humoristique sur l’incident, avec un fan postant « Le garde du corps de Messi est plus rapide que Messi ».

Messi est actuellement absent des États-Unis pour un service national alors qu’il représente sa bien-aimée Argentine en Amérique du Sud pendant la trêve internationale en cours.

Depuis ses débuts en MLS, Messi est dans une forme scintillante, marquant déjà 11 buts en autant d’apparitions en plus de 5 passes décisives à son actif.

Il a formé un partenariat mortel avec d’anciens coéquipiers de Barcelone et amis de longue date, Sergio Busquets et Jordi Alba, qui ont également rejoint l’équipe basée à Miami après le transfert de Messi aux États-Unis.