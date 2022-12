Le garde du corps de Lil Meech clarifie l’arrestation à l’aéroport

Après que Demetrius “Lil Meech” Flenory Jr. a été arrêté mardi pour possession d’armes à feu dans un aéroport, sa sécurité personnelle précise que l’arme était en fait la sienne.

TMZ rapporte que le BMF La star a été placée en garde à vue à l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood en Floride après que les autorités ont trouvé un Glock 19 9 mm dans son bagage à main. L’acteur qui n’avait pas de permis de transport a été arrêté par les adjoints du shérif du comté de Broward et accusé d’avoir introduit une arme à feu dans la zone stérile de l’aéroport.

Selon quelqu’un sur la scène, cependant, tout cela était une confusion malheureuse.

“Ce qui s’est passé, c’est que moi et Meech avons exactement le même sac”, a déclaré en exclusivité Mandrell “Drell” Rolle, la sécurité personnelle de Meech, à BOSSIP. « Je me suis déplacé trop vite par erreur, je n’ai pas enregistré mon sac avec l’arme à feu à l’intérieur. Nous nous précipitions tous les deux et il a attrapé mon sac et j’ai attrapé le sien.