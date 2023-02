Le «garde du corps» de la Coupe du monde de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, craignait que son tournoi ne soit terminé avant que le capitaine argentin ne promette une place en demi-finale

Le “garde du corps” de la Coupe du monde de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, a révélé qu’il craignait que son tournoi ne soit terminé avant une conversation avec le capitaine argentin.

De Paul de l’Atletico Madrid est devenu l’une des stars de Qatar 2022, renversant de mauvaises performances en phase de groupes pour briller dans les huitièmes de finale.

Getty De Paul a pris un mauvais départ au Qatar

Getty Mais a fini par être l’une des plus grandes stars

Cela était dû en grande partie à sa capacité à travailler pour Messi, couvrant le terrain pour la star du Paris Saint-Germain, tout en s’assurant qu’il obtenait le ballon et ne serait pas plaqué.

Cela lui a valu le surnom de “garde du corps” de Messi pendant le tournoi, ce qu’il a certainement respecté.

Leur partenariat a fini par être crucial alors que l’Argentine a remporté sa troisième Coupe du monde, mais les choses auraient pu être très différentes lorsqu’une peur de blessure a terrifié le manager Lionel Scaloni.

“Je me suis blessé”, De Paul dit Fox Sports via AS. “C’était un jeu deux jours avant le match, dans un petit match, j’ai senti quelque chose derrière moi.

« Quand ils ont fait les examens, j’ai vu que je m’étais blessé. Il ne s’est pas rompu, mais j’avais comme une souche de première année.

« C’était sur le dernier jeu de l’entraînement. Je ne me suis jamais blessé, je ne me suis jamais cassé un muscle.

Getty Scaloni a dit plus tard à De Paul à quel point il craignait de le perdre

« Quand le jeu est fini, le coach s’approche de moi et me demande ‘qu’est-ce qui t’est arrivé ?’, et je lui dis ‘je ne sais pas, j’ai senti quelque chose derrière’. Je lui dis : “Non, je ne sais pas ce que c’est”.

Cherchant à savoir s’il devait risquer la maladie, De Paul s’est tourné vers Messi, qui lui a dit de ne prendre aucun risque.

Selon De Paul, Messi a répondu : « Rodri, ne joue pas, idiot. Je vous promets que je vous aiderai à atteindre la demi-finale, mais ne prenez pas le risque car vous serez très probablement laissé de côté.

Finalement, cependant, c’est son partenaire Tini Stoessel qui a fait la différence.

@rodridepaul La petite amie chanteuse de De Paul lui a proposé de l’aider

“Je suis allé dans le vestiaire, je ne voulais parler à personne”, a-t-il déclaré.

«Tout cela avait fuité, cela avait inquiété ma mère et mon père. Je leur dis que tout va bien.

« J’appelle Tini, car elle ne sait même pas ce que vaut un but. Elle a commencé à s’imprégner de football avec moi, parce que je lui commente parfois, elle a dit ‘Je vais te soutenir, j’ai décidé avec mon cœur, que tu ne le regretteras pas’.”

Les choses n’allaient pas bien pour De Paul alors qu’il testait à nouveau la blessure, mais la veille du match, les choses se sont soudainement améliorées, au grand soulagement de son entraîneur.

« Je n’ai pas pu essayer, dit-il. “Je vais faire quatre sprints et ça fait mal, mais c’était une douleur que je pouvais supporter.

“La plus grande peur qui m’a fait peur, c’est que ça allait presque certainement casser. À un moment donné, il a cliqué et a dit “j’ai essayé”.

@rodridepaul De Paul a récupéré à temps pour remporter la gloire à la maison

“J’ai couru trois bons temps et rien ne m’est arrivé. Ensuite, nous avons fait des passes, j’allais loin donc j’étais proche.

Montrant à quel point De Paul était important pour l’Argentine, il affirme que Scaloni lui a dit “Pardonne-moi de devoir te parler comme ça, mais si je dois te retirer de l’équipe, je dois me tuer.”

De Paul a finalement débuté contre les Pays-Bas, mais son impact s’est encore une fois manifesté lorsque son équipe a cédé une avance de 2-0 après avoir été remplacé à la 66e minute.

Messi a cependant tenu parole, marquant lors de la fusillade pour aider à faire passer l’Argentine, et le reste appartenait à l’histoire.