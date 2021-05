Le garde du corps de Kangana Ranaut arrêté pour des « accusations de viol » | Nouvelles des gens

New Delhi: Dans un développement récent, le garde du corps de l’actrice Kangana Ranaut, Kumar Hegde, a été arrêté par la police de Mumbai pour des accusations de viol et de tricherie.

Kumar Hegde, accusé d’avoir violé une esthéticienne sous prétexte de mariage, a été arrêté par la police dans le village de Heggadahalli dans le district de Mandya au Karnataka selon une déclaration faite par un responsable du poste de police de DN Nagar à PTI.

« Une équipe dirigée par le sous-inspecteur Virendra Bhosle a retenu Hegde un jour avant qu’il ne soit censé se marier avec une autre fille. Une femme de 30 ans, qui travaille comme esthéticienne, avait déposé la semaine dernière une plainte pour viol contre lui. La femme a déclaré qu’ils se connaissaient depuis huit ans et qu’il avait, en juin de l’année dernière, proposé le mariage, ce qu’elle a accepté », a-t-il déclaré à l’agence.

Cependant, leur relation a mal tourné peu de temps après, car le 27 avril de cette année, il a emprunté une énorme somme de Rs 50 000 en l’attribuant à la mort de sa mère et est devenu silencieux après s’être enfui dans sa ville natale avec l’argent.

Un responsable a déclaré à PTI qu’il avait cessé toute communication avec la femme après avoir atteint son lieu d’origine.

« Après que la femme a découvert qu’il prévoyait d’épouser une autre fille dans quelques jours, elle a approché la police et Hegde a été inculpée de viol, de relations sexuelles contre nature et de tricherie, et arrêtée », a déclaré le responsable à l’agence.

Fait intéressant, l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut n’a encore publié aucune déclaration officielle sur l’arrestation et les accusations de viol de Kumar Hegde.

(Avec entrées PTI)