Le garde du corps de Harry et Meghan est un ancien flic du Met qui a étouffé sa femme sans connaissance, la laissant «à quelques secondes de la mort»

Le garde du corps du PRINCE Harry et de Meghan Markle a été révélé comme étant un ancien policier du Met qui a étouffé sa femme jusqu’à ce qu’elle perde connaissance.

Pere Daobry, qui a travaillé pour la Met Police pendant 12 ans, a été reconnu coupable d’avoir attaqué son ex-sergent de police partenaire Sarah Jay.

Il a été photographié avec Meghan et Harry alors qu’ils quittaient Frogmore Cottage à Windsor plus tôt ce mois-ci pour Londres Euston.

Le garde du corps imposant de 6 pieds 7 pouces a été vu debout près d’un Range Rover en attente pendant que le couple montait le 5 septembre.

Il s’est ensuite assis aux côtés d’un autre garde à l’avant de la voiture alors que Harry et Meghan étaient emmenés à la gare avant un discours à Manchester.

Il n’est pas clair si les services de Daobry ont été payés par les Sussex, qui sont impliqués dans une querelle continue avec le gouvernement au sujet de leur sécurité, ou s’ils ont été mis au courant de son sombre passé.

Mais sa nomination est susceptible de susciter la controverse car Meghan est une fervente militante des droits des femmes.

Elle discute régulièrement de la violence domestique et la fondation Archewell du couple a fait un don l’année dernière à une association caritative pour la violence domestique.

Une source a déclaré au Mail Online: “Quand vous considérez à quel point Meghan est franche sur les problèmes des femmes, il est assez étonnant qu’un garde du corps avec ce genre d’expérience ait été employé.

“Sa femme Sarah a traversé une période vraiment traumatisante avec lui et je suis sûr que si Meghan et Harry connaissaient toute l’histoire, ils ne seraient pas du tout à l’aise avec le fait qu’il soit employé comme garde du corps.

“Pere a traité Sarah de manière épouvantable et elle a dû s’échapper deux fois par une fenêtre pour s’éloigner de lui. Je ne pense vraiment pas que Harry et Meghan voudraient que quelqu’un comme lui les garde.”

Daobry s’est lancée dans l’attaque sauvage contre Sarah en 2015 après qu’elle lui ait suggéré d’aller au gymnase pour se calmer après une dispute.

Il l’a étranglée jusqu’à ce qu’elle tombe inconsciente, la laissant à quelques secondes de la mort.

Sarah s’est réveillée pour trouver Daobry au téléphone au 999 en leur disant: “Ouais, j’ai essayé de l’étrangler.”

Il a été épargné de prison en 2016 après que les magistrats ont déclaré qu’il avait la “décence” d’appeler la ligne d’urgence.

Sarah a ensuite claqué la phrase douce alors qu’elle s’exprimait courageusement.

Elle a déclaré: “J’ai souffert aux mains de ce fou pendant deux ans. Je suis dévastée qu’il ne soit pas derrière les barreaux. Il le mérite.

“Pour n’importe quel homme, faire cela est terrible – pour un policier, faire ce qu’il a fait est scandaleux. Il a failli me tuer. Tout ce qu’il a reçu, c’est une tape sur les poignets. En quoi est-ce dissuasif pour les autres hommes ?”

Elle avait précédemment expliqué au tribunal comment la relation avait pris naissance environ six mois avant l’horreur du départ de Daobry pour l’Australie.

Mais il est retourné vivre dans la maison du couple à Thorpe-le-Soken, dans l’Essex, à son retour en Angleterre.

Comment obtenir de l’aide Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Entrez en contact avec des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, en composant plutôt le « 55 ».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet d’autobus.

Si vous soupçonnez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à moindre risque de la maison, par exemple, là où il y a une issue et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid fournit un service de chat en direct – disponible en semaine de 8h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance téléphonique nationale gratuite 24 heures sur 24 pour les violences domestiques au 0808 2000 247.

Se remémorant l’épreuve, elle a déclaré : « Quand il est revenu, je ne l’ai pas reconnu comme étant la même personne.

“Je lui ai dit que je ne l’aimais pas et que je ne l’ai pas reconnu comme la personne que j’ai épousée.

“Il se mettait en colère et il est sorti du lit et est allé au bout de la pièce et il devenait assez agité et je me souviens avoir dit : ‘Allez à la gym’, pour le distraire.

«Il me criait dessus et il est venu vers moi autour du lit et je m’éloignais – j’ai essayé de m’éloigner.

« Il m’a attrapé et je ne sais pas si j’ai été poussé ou si je suis tombé, mais la prochaine chose dont je me souviens, c’est que j’étais sur le dos entre le lit et le mur.

“J’avais les pieds en l’air et j’étais tenu par la gorge. J’avais du mal à respirer.

The Sun Online a contacté les représentants de Harry et Meghan.

