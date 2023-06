Le garde des Raptors Fred VanVleet refuse l’option de joueur et deviendra agent libre

Le garde des Raptors de Toronto, Fred VanVleet, a décliné son option de joueur de 22,8 millions de dollars et deviendra agent libre sans restriction en juillet, selon ESPN.

Le départ imminent de VanVleet est le dernier d’une série de changements majeurs pour les Raptors, qui ont limogé l’ancien entraîneur-chef Nick Nurse en avril et embauché l’ancien assistant des Grizzlies Darko Rajakovic samedi.

VanVleet a été signé en tant qu’agent libre non repêché par Toronto en 2016 après quatre ans à Wichita Stat. Sa saison d’évasion a eu lieu en 2019, au cours de laquelle il a aidé Toronto à remporter son premier titre de l’histoire de la franchise. VanVleet a récolté en moyenne 14 points, 2,7 rebonds et 2,2 passes décisives lors de la finale contre Golden State.

Il est devenu un starter à temps plein l’année suivante, signant par la suite une prolongation de quatre ans de 85 millions de dollars, et a formé sa première équipe All-Star un an plus tard tout en atteignant une moyenne de 20,3 PPG, un sommet en carrière. VanVleet a affiché 19,3 points, 7,2 passes décisives, 4,1 planches et 1,8 interceptions par match la saison dernière, mais Toronto n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires après avoir perdu contre Chicago dans le tournoi Play-In.

VanVleet est devenu l’un des meilleurs tireurs à 3 points de la NBA, ce qui devrait faire de lui l’un des agents libres les plus recherchés du marché. Le garde de 6 pieds et 197 livres a réalisé 623 tirs à 3 points au cours des trois dernières saisons, ce qui le classe parmi les cinq premiers parmi tous les joueurs de la NBA au cours de cette période.

