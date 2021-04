Le gardien de première année du Kentucky, Terrence Clarke, est décédé jeudi des suites d’un accident de voiture à Los Angeles. Il avait 19 ans.

L’université a annoncé la mort de Clarke dans un communiqué jeudi soir, mais n’a pas fourni plus de détails.

Terrence Clarke, un gardien de première année du Kentucky qui se dirigeait vers le repêchage de la NBA, est décédé des suites d’un accident de voiture dans la région de Los Angeles cet après-midi, a déclaré le PDG de Klutch Sports, Rich Paul, à ESPN. La mère de Clarke était à ses côtés lorsqu’il est décédé jeudi. Il avait 19 ans. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 23 avril 2021

L’entraîneur des Wildcats, John Calipari, a déclaré qu’il était absolument vidé et malade ce soir et a qualifié le joueur de magnifique enfant, quelqu’un qui possédait la pièce avec sa personnalité, son sourire et sa joie.

« Nous sommes tous sous le choc », a déclaré Calipari. «Je suis en route pour Los Angeles pour être avec sa mère et son frère pour aider partout où je peux.

« Ce sera une période difficile pour tous ceux qui connaissent et aiment Terrence, et je demanderais à chacun de prendre un moment ce soir pour dire une prière pour Terrence et sa famille. Qu’il repose en paix. »

Le sergent John Matassa du département de police de Los Angeles, qui travaille dans la division de la circulation de la vallée, a déclaré à ESPN que Clarke était un occupant solo d’un véhicule qui allumait un feu rouge à une vitesse très élevée dans la région de San Fernando Valley à Los Angeles à Los Angeles. environ 14 h 10 HAP (heure avancée du Pacifique).

Matassa a déclaré que la vidéo de surveillance montrait que Clarke était entré en collision avec un autre véhicule se préparant à tourner à gauche, avait heurté un lampadaire, puis un mur de blocs. Clarke a été emmené au Northridge Hospital Medical et plus tard déclaré mort.

Matassa a déclaré que l’autre conducteur, qui se trouvait dans un camion, n’a fait état d’aucune blessure. Clarke conduisait une Hyundai Genesis 2021 et ne portait pas correctement sa ceinture de sécurité, selon Matassa.

Clarke de 6 pieds 7 pouces est entré dans le repêchage de la NBA le mois dernier après avoir disputé seulement huit matchs la saison dernière en raison d’une blessure à la jambe droite. Il a en moyenne 9,6 points et 2,6 rebonds.

Mercredi, Clarke et l’ancien coéquipier du Kentucky Brandon Boston Jr. ont signé avec Klutch Sports Group.

Le PDG de l’agence, Rich Paul, a annoncé sur Twitter qu’ils étaient attristés et dévastés par le décès de Clarke et l’ont qualifié de « jeune homme incroyablement travailleur ».

De Boston, Clarke a commencé les six premiers matchs du Kentucky et a été l’un de ses meilleurs buteurs, mis en évidence par un record de 22 points en carrière lors d’une défaite contre Georgia Tech le 6 décembre.

La blessure l’a finalement mis à l’écart pour tout le calendrier de la saison régulière de la Conférence du Sud-Est, bien qu’il soit revenu pour enregistrer trois passes et deux points sur le banc lors de la défaite du tournoi Wildcats SEC contre l’État du Mississippi, qui a mis fin à une saison 9-16.

Malgré son action limitée, Clarke a annoncé sa décision de participer au repêchage de la NBA le 19 mars et a déploré dans un communiqué qu’il ne s’attendait pas à être blessé. Mais il a compris que cela faisait partie du jeu et a remercié Calipari et ses coéquipiers parmi tant d’autres.

L’entraîneur des Celtics, Brad Stevens, a entendu des rapports sur l’accident et la mort de Clarke peu de temps après que son équipe ait battu les Phoenix Suns jeudi soir. Clarke était familier aux Celtics, à leurs joueurs et même au fils de Stevens.

« Je ne sais pas à quel point je veux parler du jeu, quand on considère qu’il est un enfant de Boston … ces enfants sont importants pour nous ici », a déclaré Stevens.

« Je ne l’ai jamais rencontré. Mon fils l’adore. Difficile de parler d’un match de basket. »