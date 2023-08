Le garde des Cavaliers Ricky Rubio prend une pause du basket-ball pour se concentrer sur la santé mentale

Le garde des Cleveland Cavaliers Ricky Rubio suspend sa carrière de basket-ball professionnel pour se concentrer sur sa santé mentale, il a annoncé Samedi. Voici ce que vous devez savoir :

« J’ai décidé d’arrêter mon activité professionnelle pour prendre soin de ma santé mentale », a déclaré Rubio dans un communiqué via la Fédération espagnole de basket-ball. « Aujourd’hui, la #Famille a plus de sens que jamais… Je demande de respecter ma vie privée pour pouvoir affronter ces moments et pouvoir donner plus d’informations le moment venu. »

Rubio devait jouer pour l’Espagne, championne en titre, lors de la Coupe du monde FIBA ​​2023 plus tard ce mois-ci.

Le joueur de 32 ans a disputé 33 matchs avec les Cavaliers la saison dernière après être revenu d’une déchirure du LCA subie en décembre 2021.

Passé

Rubio a été repêché cinquième au classement général par le Minnesota en 2009. Il était une sensation adolescente en Espagne, jouant professionnellement dans son pays d’origine à l’âge de 15 ans. au repêchage de 2009 grâce à son style de jeu flashy, ses passes sans regard et l’esthétique d’un si jeune enfant au visage de bébé jouant contre des hommes adultes dans la ligue professionnelle espagnole.

Il a fait forte impression en jouant pour l’Espagne aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, notamment en tenant tête à l’équipe américaine lors du match pour la médaille d’or. Rubio est finalement arrivé en NBA en 2011, arrivant en grande pompe dans le Minnesota et dynamisant les Timberwolves qui luttent depuis longtemps avec une joyeuse saison de recrue qui s’est terminée prématurément avec une déchirure du LCA en mars 2012.

Rubio a passé ses six premières saisons avec les Timberwolves, puis a été échangé à l’Utah et a aidé le Jazz à battre Oklahoma City au premier tour des séries éliminatoires. Il a joué deux saisons dans l’Utah, une à Phoenix et a passé la saison pandémique avec les Timberwolves.

Rubio était un membre précieux du banc des Cavaliers en 2021-22 avant qu’une autre blessure au genou ne se termine cette saison. Il est revenu au milieu de la saison dernière mais a eu du mal à trouver son rythme après une deuxième cure de désintoxication importante. — Krawczynski

L’importance de cette décision

Ceux qui connaissent le mieux Rubio comprennent la gravité de cette décision de se retirer. Pour Rubio, le basket-ball a été un élément central de sa vie pendant des décennies et il a toujours tiré autant de joie de jouer à ce jeu. Sa carrière a été en quelque sorte définie par son attitude positive, un joueur qui n’a jamais laissé les déceptions des blessures ou des pertes diminuer son énergie et son enthousiasme pour le jeu.

Cela vaut double pour son équipe nationale espagnole bien-aimée, un groupe de concurrents soudés et fiers qui se traitent comme des frères. Rubio a été MVP de la Coupe du Monde FIBA ​​​​en 2019 pour son rôle en aidant l’Espagne à remporter une médaille d’or chérie. Pour lui, s’éloigner du jeu international qu’il aime tant en dit long sur les luttes qu’il traverse en ce moment.

Son ami proche et coéquipier Pau Gasol faisait partie de ceux qui lui ont exprimé publiquement leur soutien via les réseaux sociaux.

Il a parlé ouvertement de la dépression qu’il a ressentie après avoir perdu sa mère d’un cancer en 2016, mais il a trouvé du réconfort en retournant sur le terrain et en étant entouré de ses coéquipiers. Il est à noter que Rubio a déclaré qu’il « arrêterait mes activités professionnelles », mais n’a pas dit définitivement qu’il prenait sa retraite. On ne sait donc pas si c’est la fin de sa carrière de joueur ou s’il envisage de revenir à un moment donné. — Krawczynski

Lecture obligatoire

(Photo : Brian Westerholt / USA Today)