Le garde de l’ambassade britannique David Smith plaide coupable d’espionnage pour le compte de la Russie

LONDRES – Un ancien agent de sécurité britannique a plaidé coupable d’espionnage pour le compte de la Russie lorsqu’il travaillait à l’ambassade britannique à Berlin, notamment en donnant à un attaché militaire russe des détails sur l’identité et les numéros de téléphone de fonctionnaires britanniques.

Les accusations impliquaient également la collecte d’enregistrements vidéo de séquences de vidéosurveillance et de photocopies non autorisées de documents, ainsi que des informations sur l’aménagement de l’ambassade britannique, qui étaient considérées comme “utiles à un ennemi, à savoir l’État russe”, selon l’acte d’accusation. Il a déclaré que les infractions avaient été commises entre octobre 2020 et août 2021.