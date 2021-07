Le garde américain James Solages arrêté pour l’assassinat du président haïtien n’a « jamais eu de problèmes auparavant », selon sa famille

LES PROCHES d’un garde du corps américain arrêté pour l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse l’ont décrit comme un « bon garçon » qui n’avait jamais eu « d’ennuis ».

La famille de James Solages, un haïtien-américain de 35 ans originaire du sud de la Floride, pense qu’il a peut-être été dupé en rejoignant le complot de meurtre international.

James Solages, 35 ans, se décrit comme un « agent diplomatique certifié »[/caption]

Solages a été arrêté pour le meurtre effronté du président haïtien Jovenel Moïse mercredi[/caption]

Les forces de sécurité mènent une enquête alors qu’un soldat monte la garde à l’entrée de la résidence du président haïtien Jovenel Moise, à Port-au-Prince[/caption]

Le ministre haïtien des élections et des relations interpartis, Mathias Pierre, a identifié aujourd’hui Solages et son compatriote américain Joseph Vincent, 55 ans, parmi les 17 suspects qui ont été arrêtés par la police.

Mais Schubert Dorisme, un résident de Floride de 63 ans, a déclaré à Insider que son neveu « travaillait toujours dur, ajoutant » Je pense que quelqu’un a joué dans son esprit pour qu’il fasse quelque chose comme ça « .

Il a dit : « C’est un bon garçon, respectueux,

« Ce n’est pas lui, ce n’est pas le James que je connais, c’est un gars qui a beaucoup de respect pour tout le monde. »

Sa tante, Victorie Dorisme, a déclaré au Miami Herald: « Je n’ai jamais entendu parler de lui dans des problèmes comme celui-ci. »

Elle a dit qu’il partageait son temps entre son travail d’agent d’entretien de bâtiments et la gestion d’une petite organisation caritative.

Dans un communiqué, le département des relations étrangères du Canada n’a pas nommé Solages, mais a déclaré que l’un des hommes détenus dans l’assassinat avait été « brièvement employé comme garde du corps de réserve » à son ambassade par un entrepreneur privé.

La page Facebook de Solages, maintenant supprimée, a déclaré qu’il avait fréquenté le lycée de Fort Lauderdale, selon le média.

Entre 2015 et 2018, il a poursuivi ses études à l’Atlantic Technical College de Coconut Creek, puis au Florida Career College, où il a déclaré avoir obtenu un diplôme d’associé en technologies de l’information, a déclaré le Herald.

Une escouade de 28 membres composée de Colombiens et d’Américains a assassiné le président Jovenel Moise, selon la police haïtienne, mais on sait peu de choses sur les commanditaires de l’assassinat et leurs motivations alors que l’enquête se poursuivait aujourd’hui.

Les «mercenaires» James Solages et Joseph Vincent ont défilé jeudi devant les médias[/caption]

Facebook / Le Ré.Cit – Réseau Citadelle

Le citoyen américain James Solages faisait partie des 17 personnes capturées par les flics[/caption]

Le président Jovenel Moise (ci-dessus) a été assassiné mercredi[/caption]





Dix-sept assaillants présumés de l’attaque de mercredi avant l’aube ont été arrêtés, dont 15 Colombiens et deux Américains d’origine haïtienne, a annoncé jeudi la police du pays lors d’une conférence de presse.

Trois hommes armés colombiens ont été tués par la police, tandis que huit membres de l’escadron sont toujours en fuite, a déclaré le chef de la police haïtienne, Leon Charles, bien que les chiffres diffèrent légèrement des autres sources officielles.

Mais peu de choses ont été révélées sur les raisons pour lesquelles des hommes armés ont fait irruption dans la résidence personnelle du président, le criblant de balles et blessant sa femme, Martine.

Les autorités ont attrapé les auteurs de l’attaque, a déclaré Leon, mais recherchent maintenant les cerveaux.

Des passeports, des outils et d’autres articles ont été montrés aux journalistes lors du briefing[/caption]

Des policiers ont exposé l’équipement qui aurait été utilisé dans l’assassinat du premier ministre haïtien Jovenel Möise[/caption]